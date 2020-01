Ingmar Höfgen

Potsdam/Brandenburg Seit Anfang Dezember ist Marco F. vor dem Landgericht Potsdam wegen versuchten Mordes an seiner langjährigen Freundin angeklagt. Er soll im April 2019 versucht haben, sie durch viele Stiche und Schnitte mit drei Messern in Rücken, Brust, Hals und an den Pulsschlagadern zu töten, weil sie sich von ihm trennen wollte – so hat es die Staatsanwaltschaft angeklagt. In einer Notoperation wurde die heute 33-Jährige damals gerettet, ihre Hände kann sie bisher aber kaum benutzen so wie früher. Sie tritt als Nebenklägerin auf, F. droht lebenslange Haft

Am Montag, dem fünften Verhandlungstag, versuchte das Gericht, mehr über die 16 Jahre dauernde Beziehung der beiden Brandenburger zu erfahren. Deshalb waren Zeugen aus dem Familien- und Freundeskreis geladen, um über das 33-jährige Opfer und über F., der die Tat nicht bestritten hat, sich an den Ablauf nach eigenem Bekunden aber nicht mehr erinnern kann, zu sprechen. Er wolle "klären, wie Sie als Außenstehender die Beziehung wahrgenommen haben, die beide geführt haben", erklärt der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter der ersten Zeugin. Es ist ihre Mutter.

Sie erzählt, woran sie sich erinnert – und Horstkötter gibt zahlreiche Stichworte. Das Kennenlernen, als ihre Tochter 16 war, die Beziehung sei "ganz normal" gewesen, romantisch, sie hätten sich "nicht gestritten". Die Trennung nach seiner ersten Handgreiflichkeit, die etwa ein halbes Jahr dauerte. Die danach angedachte Therapie, die nicht stattfand, das "habe ich auch nicht hinterfragt". Der Umgang in der Familie, zu der ihr kaum Negatives einfällt. Und ein Treffen fünf Tage vor der Tat. Da erfuhr die Mutter, dass ihre Tochter sich erneut trennen will. Seit Sommer 2018 sei er handgreiflich geworden, in immer kürzer werdenden Abständen, würde sie schubsen, nach ihr schmeißen, habe sie einmal gewürgt.

Ihre Kenntnisse zum Tathergang will Horstkötter von der Mutter ebenfalls erfahren, auch wenn sie natürlich nicht dabei war. Sie erinnert sich, was ihre schwer verletzte Tochter ihr nach der Operation erzählt hatte – und dass ihre neunjährige Enkelin, die in jener Nacht die Polizei rief, schließlich über den Polizeifunk hörte, dass ihre Mama lebt. Eine seelsorgerische Betreuung für das Mädchen und ihren ein Jahre alten Bruder habe es allerdings – anders als in Zeitungen vermeldet – nicht gegebenen, erklärt die Mutter des Opfers.

Insgesamt vier Mal lassen Zeugen am Montag die Beziehung und ihr Wissen über die Tat auf diese Weise Revue passieren für die drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Eine Freundin aus dem gemeinsamen Hebammenkurs erinnert sich an "beneidenswert viel", bemerkt Richter Horstkötter – die Aussage, die sie vor einigen Monaten bei der Polizei gemacht hat, wird ebenfalls verlesen und war längst nicht so detailreich wie die Schilderung am Montag im Gericht.

Auch die Schwester der Geschädigten und deren Mann, der mit Marco F. rund 20 Jahre lang Wasserball spielte, sagten aus. Deutlich wird dabei auch – die Geschädigte scheint weder ihre Mutter noch ihrer Schwester größeren Einblick in ihre Beziehung zu Marco F. gegeben zu haben. Mit weitergehenden Fragen wurde sie aber, wie die Aussagen nahelegen, nicht konfrontiert. Ihrer Schwester fiel zwar einiges auf, sie sprach auch mit ihrem Mann darüber – aber ihre eigene Schwester zu fragen habe sie sich nicht getraut. "Jeder führt ja eine Beziehung irgendwie anders", bemerkte sie.

Eher beiläufig wird Marco F. von den Zeugen charakterisiert – dass sie F. damit auch mal konfrontiert hätten, sagte keiner. Gespräche mit ihm "plätscherten an der Oberfläche", er sei ein "kleiner Geschichtenerzähler". Auch F.s mit Gewalt verbundene Ausraster außerhalb der Beziehung kamen zur Sprache. Sein langjähriger Mitspieler konnte sich an eine Schlägerei unter Alkohol mit 16 erinnern, an den Biss unter der Dusche gegenüber einem Mitspieler, aber nur vom Hörensagen – und daran, dass F. im Wasserball-Training einen anderen Mitspieler zu lange unter Wasser drückte als üblich.

Am Ende wurde auch der jetzige Freund der 33-Jährigen befragt. Er ist fröhlich, schlagfertig, sprüht vor positiver Energie. "Wir sind ein glückliches Paar", sagt er im Gerichtssaal. Beide hatten sich nur wenige Wochen vor der Tat erstmals getroffen, als er mit einem Schülerkurs an einer Brandenburger Schule gastierte wo sie als Lehrerin tätig war - und bald auch wieder sein will. Dass etwas nicht stimmt, merkte er schnell, später tauschten sie ihre Nummern aus, whats-appen. Es geht um Berufliches und auch um ihre Trennung von Marco F. Nur der Zeitpunkt, als er von der Trennung erfahren hat, passt nicht zu den bisherigen Erzählungen der Zeugen. Er meint, schon am Dienstag vor der Tat davon erfahren zu haben – das entscheidende Gespräch fand aber erst am Dienstagabend statt. In der anschließenden Nacht dann versuchte F., seine langjährige Freundin und sich selbst zu umzubringen.