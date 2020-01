Hennigsdorf

Velten (MOZ) Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) spricht im Interview über den nicht enden wollenden Kampf um die S-Bahn, die Entwicklung des Bernsteinsees, den Wohnungsbau und ihr Verhältnis zu Marcel Siegert (Pro Velten).

Frau Hübner, was haben Sie sich in der Silvesternacht vorgenommen für 2020?

Ines Hübner: Eine sehr charmante Frage! Vorgenommen habe ich mir, alles zu tun, um gesund und belastbar zu bleiben. Und dass ich auch in diesem Jahr meine Aufgaben tatkräftig erfüllen werde.

Wir starten in ein neues Jahrzehnt. Wie wird Velten 2030 aussehen?

Wir werden sehen, dass sich im Businesspark III Hohenschöpping schon etliche Kräne drehen. Man geht für solch ein Projekt von 15 Jahren für die Entwicklung aus. Ich sehe, dass weitere Brachflächen, insbesondere die Brachfläche an der Luxemburgstraße Richtung Alba, deutlich in der Entwicklung vorangekommen sind. Ganz wichtig ist natürlich, dass das Wohngebiet an der Nauener Straße sichtbare Erfolge zeigt. Da wird sicher ein Zehnjahres-Zeitraum benötigt. Und 2030 fährt natürlich die S-Bahn.

Möchten Sie 2030 noch Bürgermeisterin sein?

Das ist eine ganz schwierige Frage, da muss ich erst mal rechnen. Ich würde behaupten, eher nicht. Da dürfte schon das Rentenalter eingetreten sein.

Jahre vor Ihrem Renteneintritt gibt es aber noch eine Bürgermeisterwahl.

Wie das weitergeht, werden wir zum gegebenen Zeitpunkt innerhalb der SPD besprechen. Ich bin dafür bekannt, nicht an Stühlen zu kleben. Irgendwann muss man den Staffelstab an die jüngere Generation übergeben. Ich habe tatsächlich vor, meinen Ruhestand wahrzunehmen. Ich habe Enkelkinder, ich habe Familie. Und ich glaube, dass meine Freizeit, die ich in den zehn Jahren sehr gern geopfert habe, nicht sehr großzügig bemessen ist. Einen großzügigeren Urlaub oder selbst ein verlängertes Wochenende zu planen, ist schon sehr schwierig. Da tritt dann mal der Zeitpunkt ein, wo man sich sagt: Es gibt noch etwas anderes, als Bürgermeisterin zu sein.

Manchmal wundert es mich, dass Ihnen der Job noch Spaß macht. Ihnen weht etwas härter der Wind ins Gesicht.

Dieser Wind ist in Velten schon lange spürbar, nicht erst seit 2017. Mit anderen politischen Verhältnissen muss man professionell umgehen. Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß. Ich habe ein tolles Team. Wir haben herausragende Aufgaben vor uns. Wenn ich Revue passieren lasse, wie sich die Stadt in den vergangenen zehn Jahren verändert hat, sehe ich schon ein bisschen meine Handschrift. Dass es nicht ganz einfach ist und in Wahlzeiten besonders schwierig war, die Stadtverordneten alle mitzunehmen, ist unbenommen. Dass es manchmal sehr schwer ist, hat aber mit der Einstellung zu meiner Aufgabe im Rathaus nichts zu tun. Da werde ich auch gefordert von meinen 220 Mitarbeitern als Führungskraft, mitunter als Ansprechpartnerin und Freundin.

Sie können seit der Kommunalwahl nicht mehr auf Ihre Hausmacht im Stadtparlament setzen. Ist es schwieriger geworden, Mehrheiten für Beschlüsse zu erhalten, die Ihre Handschrift tragen?

Auch mit der Zählgemeinschaft aus SPD, CDU und Linke war es nicht einfacher. Auch da haben wir oft viel diskutieren müssen. Mitunter hat die Verwaltung eine andere Betrachtungsweise als die Politik. Wir versuchen hier im Haus, sehr fachkompetent unsere Beschlüsse umzusetzen und argumentativ zu untersetzen. Da wird es in den nächsten Jahren sicher so sein, dass Beschlüsse der Verwaltung Gehör finden und dass ich mit anderen keinen Erfolg habe. Wir gehen mit solchen Situationen flexibel und professionell um. Wir sind der Dienstleister der Stadtverordneten, müssen aber auch immer aufzeigen, mit welchen Auswirkungen das zusammenhängt. Ich hoffe, dass wir auch künftig sachorientiert und hoffentlich auch unaufgeregt die Themen besprechen. Unterm Strich ist mitunter alles eine Kompromissformel.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Stadtverordnetenvorsteher Marcel Siegert von Pro Velten bisher gestaltet?

Ich kann nichts Negatives sagen. Wir haben ein gutes System der Abstimmung vor den Sitzungen. Vieles läuft auf kurzem Weg per Mail oder telefonisch. Ich muss schon deutlich sagen, dass Herr Siegert da sehr flexibel ist. Es geht alles sehr zügig und effektiv.

Wie haben Sie bisher Veltens politischen Neuzugang AfD wahrgenommen?

Ich habe wahrgenommen, dass bei der AfD gewisse Themen offensichtlich eine große Rolle spielen. Das scheint die Essensversorgung in Kitas zu sein. Darüber haben wir uns sachlich und fachlich ausgetauscht. Ich würde mir wünschen, dass Beschlüsse ein bisschen inhaltsreicher sind. Denn wir müssen diese umsetzen. In der Kommunalpolitik ist es nicht so, dass wir große landespolitische Themen und Slogans bringen. Hier geht es darum, dass wir gestalten. Da geht es um Straßen, Kitas und gute Lösungen in der Essensversorgung. Wenn er gut und umsetzbar, wenn er anerkannt in der Bevölkerung und letzten Endes auch bezahlbar ist, ist es unterm Strich egal, von welcher Partei welcher Vorschlag kommt.

Was meinen Sie mit inhaltsreicher?

In dem zur städtischen Küche stand ja kaum etwas drin. Man muss sich mehr Gedanken dazu machen, was man erreichen möchte.

Im Beschluss stand durchaus einiges zu dem, was man will: mehr heimische Produkte, kürzere Lieferwege.

Ja gut. Was heimische Produkte betrifft: Wenn finanzielle Grenzen erreicht werden, muss man ein Ausschreibungsverfahren durchführen. Es kam auch in der Diskussion in den Ausschüssen inhaltlich wenig rüber.

Wird es in einigen Jahren eine Schulküche geben?

Diese Art der Versorgung wird davon abhängig sein, wie wirtschaftlich eine Schulküche zu betreiben ist. Ich kenne Schulküchen da, in denen sehr wenige Kinder zu versorgen sind. Velten wird wachsen. Da stellt sich die Frage, ob ich in jeder Einrichtung eine Schulküche haben will. Wenn ich über eine zentrale Küche nachdenke, kann ich den Mehrwert in der Ernährung nicht erkennen. Eine Zentralküche ist auch eine Großküche, da muss ich das Essen auch ausfahren. Bei der Umstellung auf Cock-and-chill mussten wir die Elektroversorgung überall verändern. Dieses Verfahren gilt ernährungswissenschaftlich als eines der besten. Das Essen ist da eigentlich frisch. Ich ganz persönlich sehe nicht, dass wir in einigen Jahren eine eigene Schulküche haben. Wir reden ja hier von deutlich über 1 000 Essen.

Seit fast zehn Jahren kämpfen Sie für den Supermarkt im Zentrum.

Wir arbeiten weiter am Bebauungsplan. Nach der Sommerpause legen wir den B-Plan den Stadtverordneten vor. Daneben wird jetzt geprüft, ob das Konzept einer Markthalle wirtschaftlich tragfähig ist. Dafür vergibt unsere Regionale Entwicklungsgesellschaft einen Auftrag an ein unabhängiges Institut.

Wird das Ergebnis nach der Sommerpause vorliegen, wenn Sie mit dem B-Plan Fakten schaffen wollen?

Zur Wirtschaftlichkeit einer Markthalle wird zumindest ein Trend erkennbar sein. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, könnte die REG der Betreiber sein.

Bis zu 1 000 Wohnungen sollen an der Nauener Straße entstehen. Wie wird es 2020 vorangehen?

Den Aufsichtsratsbeschluss zum Erwerb einer Teilfläche gibt es. Unsere REG hat vor Weihnachten erste Gespräche mit den Eigentümern geführt. Weitere werden folgen, um den Kaufvertrag unterzeichnen zu können. Wir werden parallel ein Leitbild entwerfen: Planung der Versorgung, der Mobilität, Fragen des Klimaschutzes. Wie können die Verkehrsströme laufen? Wie wollen wir eine Nachbarschaftskultur etablieren? Dazu zählt, ob es in dem Gebiet eine Art Bürgerhaus gibt. Man könnte das heutige Bürgerhaus verlagern oder ein zweites bauen. Neben der Helma Bau, der REG und der Joanes Stiftung gibt es noch weitere Eigentümer. Wir wollen eine Gesamtbetrachtung entwickeln, in der sich die einzelnen Eigentümer mit ihren Bebauungsplänen wiederfinden.

Optimistisch gesehen: Wann kann dort gebaut werden?

Frühestens 2023.

Der fehlende S-Bahn-Anschluss bleibt Veltens Thema Nummer eins. Das kratzt auch am Vertrauen zu Ihrer Partei, auf kommunaler und Landesebene. Wie können Sie dieses Projekt noch forcieren?

Ich finde es auch bedauerlich. Ich kämpfe seit 30 Jahren für die S-Bahn. Ich bin zutiefst von dem Projekt überzeugt. Es gibt für mich zwei Wege: Entweder man resigniert und sagt, dass die S-Bahn nicht kommt. Oder man tut alles, um die S-Bahn zu befördern. Und dafür tue ich alles. Weil ich dies getan habe, stehen wird damit jetzt im Landesnahverkehrsplan. Selbst in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten und im Koalitionsvertrag wurde die S-Bahn explizit erwähnt. Jetzt muss ich da ansetzen, wie es uns gelingt, den Planungsprozess zu beschleunigen. Wir müssen so schnell wie möglich ins Planfeststellungsverfahren kommen. Ich habe noch vor Weihnachten Minister Beermann einen mehrseitigen Brief geschrieben und diesen in einen großen Mail-Verteiler gesetzt. Darin habe ich meine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht und auch gefordert, dass alle Möglichkeiten einer Planbeschleunigung zu nutzen sind. Ein Aufgeben an der jetzigen Stelle kann es gar nicht geben.

Dass Sie nicht aufgeben, ist klar. Aber selbst der Ministerpräsident hat nie ein Zieldatum genannt. Sehen Sie überhaupt eine Chance, den Prozess zu beschleunigen?

Richtig ist, dass mit dem zweiten Gleis eine tragfähige Zukunftslösung geschaffen wird. Jetzt muss es darum gehen, dass das Planfeststellungsverfahren schnell eingeleitet wird. Das sind die Schritte, die die Bürger aber nicht sehen. Was mich sehr ärgert: dass wir in der Planungsgruppe i2030 sitzen und dort kein Zieldatum für die Planungsschritte aufgemacht werden. Ich erwarte, dass jetzt die Aufträge für die nächsten Planungsschritte vergeben werden.

Aber wenn ein Ministerpräsident nicht einmal zusichert, den Versuch zu unternehmen, das Projekt bis 2030 umzusetzen, denkt man doch: Die wollen gar nicht so richtig.

Ich denke das nicht. Für mich hat der S-Bahn-Anschluss mit Woidkes Regierungserklärung eine andere Message angenommen. Ich gehe davon aus, dass man in den nächsten fünf Jahren deutlich vorankommt.

Vor einigen Jahren gab es große Pläne für den Bernsteinsee. Was wird dort geschehen?

Wir wollen ihn vordergründig für Familien und den Vereinssport entwickeln. Wir werden in den nächsten Jahren die Sanitäranlagen verbessern. Und wir wollen die Wasserqualität verbessern.

Thema Gastronomie: Was wird sich dort tun?

Für dieses Jahr wurde eine mobile gastronomische Versorgung für die Badegäste ausgeschrieben, die auch schon läuft. Das kann eine Zeltlösung sein, mit Tischen und Bänken.

Es gab Pläne für eine höherwertige Gastronomie im Eingangsbereich, die das ganze Jahr über betrieben wird.

Als die Machbarkeitsstudie für den Bernsteinsee entstand, gingen wir davon aus, in die Förderkulisse Stadt-Umland-Wettbewerb zu kommen. Dann hätte über eine städtische Gesellschaft gebaut werden können, und wir hätten weitervermietet. Als wir mit diesem Projekt nicht ins Förderprogramm gekommen sind, haben wir schnell festgestellt: Allein können wir das Projekt nicht finanzieren. Jetzt müssen wir überlegen, wie es funktionieren kann. Wichtig ist, dass wir Gastronomie am Bernsteinsee haben. Ich habe immer betont, dass wir die Versorgung der Badegäste sichern müssen. Das ist für mich keine gehobene Gastronomie. Aber die mobile Situation ist für uns nur eine Übergangslösung. Wir müssen unter Hinzuziehung der Gastronomen klären, was ist machbar. Ist es für einen Gastronomen überhaupt darstellbar, einen Ganzjahresbetrieb dort zu etablieren? Ich habe mit solchen gesprochen, die daran große Zweifel haben. Wir bräuchten einen festen Standort, den aber nicht wir bespielen. Es müsste einen Gastronomen geben, der am Bernsteinsee solch ein Potenzial sieht, dass er selbst investieren will. Dafür wäre sicherlich die Situation an dem Eingangsbereich die beste. Es kann sich aber auch herauskristallisieren, dass nur die Saisonlösung machbar ist. Dafür schauen wir uns an, ob die Seeperle mit Mitteln, die im Verhältnis dazu stehen, zu erhalten ist. Wir wollen kein mobiles Zeltland über Jahre. Wir wollen eine feste Gastronomie.

Wird es 2020 Jahr wieder Partys am Bernsteinsee geben?

Ja. Zwei.

Wieder mit Right Now?

Das kann ich nicht sagen. Auch dafür gibt es eine Ausschreibung über die REG. Legt Right Now ein gutes Konzept vor, ist die Band herzlich willkommen.