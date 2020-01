Silvia Passow

Berlin-Spandau Die Spezialabteilung für frühgeborene Kinder - Neonatologie - wurde am Freitag nach einem Ausbau im Evangelischen Waldkrankenhaus in Berlin-Spandau, neu eröffnet. Das Krankenhaus in der Stadtrandstraße versorgt auch viele Brandenburger aus dem benachbarten Havelland. Der boomende Speckgürtel um die Bundeshauptstadt zieht junge Familien an. Der havelländische Nachwuchs erblickt nicht selten in Berlin-Spandau das Licht der Welt.

Das wisse man natürlich, so Waldkrankenhaus-Geschäftsführer Carsten Schaulinski. Der Bedarf an Betten auf der Neonatologie war in den letzten Jahren gestiegen, weshalb der Ausbau nötig geworden war. Dazu kommt, so die Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kalayci (SPD), ein anhaltender Babyboom in der stetig wachsenden Hauptstadt. Kalacyi gehörte ebenso wie der Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) zu den geladenen Gästen, die zunächst dem Festakt zur Eröffnung beiwohnten und später die neue Abteilung besichtigten.

Laut Krankenhausspiegel Brandenburg wird in Deutschland fast jedes zehnte Kind zu früh, also vor der 37. Schwangerschaftswoche, geboren. Rund ein Sechstel dieser Kinder wiegt weniger als 1.500 Gramm. Für solche Frühgeborenen oder sehr krank geborene Kinder braucht es eine spezielle, hochqualifizierte Fachabteilung, eine Neonatologie. Seit 1990 besteht eine solche Fachabteilung am Evangelischen Waldkrankenhaus. Sie wurde zunächst mit sechzehn Betten in Betrieb genommen. Die neue Abteilung verfügt über 21 Betten auf einer Fläche von 760 Quadratmeter.

War im Jahr 2014 im Spandauer Waldkrankenhaus noch 2.100 Babys auf die Welt geholfen worden, so waren es 2019 schon 2.400 Neubürger, die hier den ersten Schrei ausstießen. Rund 50 Säuglinge davon kamen zu früh auf die Welt, brachten weniger als 1.500 Gramm auf die Waage und brauchten somit die besondere Betreuung einer speziellen Frühgeborenen-Station. Den Anstieg des Bedarfes erklärt man im Waldkrankenhaus unter anderen mit dem höheren Alter der Mütter. Auch spricht man hier von wenigen Krankenhäusern in der Umgebung, die die sogenannten Frühchen intensivmedizinisch betreuen könnten. Laut dem Krankenhausspiegel Brandenburg verfügen im Land fünf Kliniken über entsprechende Möglichkeiten.

5,2 Millionen Euro wurden in die neue Neonatologie investiert, 1,9 Millionen Euro werden davon durch das Kommunalinvestitionsprogramm gefördert. Die neue Neonatologie ist barrierefrei, voll klimatisiert, sie verfügt über ein Stillzimmer mit angrenzender Milchküche, ein eigenes Schlaflabor und ein multifunktional nutzbares Intensivzimmer auch für größere Kinder. Die Abteilung befindet sich Wand an Wand mit dem Kreißsaal. Hier gehen die Umbauten auch gleich weiter. Insgesamt werden dann fünf Kreißsäle zur Verfügung stehen, dazu kommt ein Operationssaal für Kaiserschnitte. Der Ausbau der Kreißsäle wird laut Senatorin Kalayci ebenfalls gefördert. Die Familienzimmer werden von sechs auf zehn aufgestockt.

"Wir eröffnen heute eine gelungene Baumaßnahme", sagte die Senatorin bei ihrer Rede zur Eröffnung. "Die Aufenthaltsqualität für die Eltern wird damit deutlich steigen, die Arbeitsbedingungen für das Personal besser", fügt sie hinzu. Kalayci verspricht, dem Hebammenmangel entgegenzusteuern.

Für eine Überraschung sorgte der Falkenseer Rico Volkmann. Der junge Mann war 2006 im Waldkrankenhaus zur Welt gekommen und überreichte den symbolischen Schlüssel an den Chefarzt der Kinder und Jugendmedizin im Waldkrankenhaus Dr. med. habil. Frank Jochum und der Stationsleitung der Neonatologie, Michaela Kuznik. Jochum macht noch einmal mit Zahlen deutlich, welch Segen die moderne Medizin gerade für die Allerkleinsten und ihre Familien bedeutet. Lag vor rund 200 Jahren die Säuglingssterblichkeit in Deutschland noch bei 20 Prozent, läge sie heute bei 0,2 Prozent, sagt der Chefarzt und zitiert Winston Churchill: "Eine Gemeinde kann ihr Geld nicht besser anlegen, als indem sie Geld in Babies steckt."