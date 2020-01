So sah die Sankt-Marien-Andreas-Kirche noch vor 30 Jahren aus. Sie wurde 1945, in den letzten Kriegstagen, praktisch zerstört und seit den 1990er Jahren allmählich wieder aufgebaut. © Foto: Heinz-Walter Knackmuß

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Seit annähernd 75 Jahren ist Ruhe im Havelland. Der Kriegslärm verstummte, nachdem Rathenow und die umliegenden Ortschaften von der Roten Armee erobert und besetzt waren. Die sowjetische bzw. russische Militärpräsenz hatte bis 1994 angedauert. So lange hatte Rathenow noch niemals zuvor fremde Soldaten gesehen.

Die Geschichte überliefert mehrere einschneidende Ereignisse. Etwa die Besetzung der Stadt durch französische Truppen. Das war eine Folge der preußischen Niederlage gegen Frankreich im Jahr 1806. Erst die 1813 beginnenden sogenannten Befreiungskriege bereiteten der napoleonischen Besetzung ein Ende.

So wie wohl in ganz Preußen hätte auch in Rathenow niemand damit gerechnet, dass je wieder eine fremde Militärmacht die Oberhoheit gewinnen würde. Zwischen der französischen und der schwedischen Besetzung des Havellands lagen immerhin mehr als 130 Jahre. Im Juni 1675 - das Königreich Preußen gab es da noch nicht, stattdessen das Kurfürstentum Brandenburg-Preußen - lagen schwedische Truppen entlang der kompletten Unteren Havel und kontrollierten die Flussübergänge.

In Brandenburg/Havel und Havelberg befanden sich die Hauptkontingente, Rathenow war das schwächste Glied in der Havelkette. Der Rückeroberung der Stadt durch kurfürstliche Truppen, die die schwedischen Besatzer förmlich im Schlaf überrumpelten, wird alle Jahre mit den "Rathenower Schwedentagen" gedacht, das nächste Mal am Sommerwochenende 27./28. Juni.

So dramatisch die damaligen Erlebnisse gewesen sein müssen, lag doch die für Rathenower Einwohner schlimmste Zeit bereits ein paar Jahrzehnte zurück. Das war während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), als mal diese, mal jene Truppen Rathenow auspressten. "Der Ort musste 1626, 1627, 1630, 1636 und 1641 Truppendurchzüge, Einquartierungen und Plünderungen über sich ergehen lassen", so steht es im Sachbuch "Das Havelland um Rathenow und Premnitz: eine landeskundliche Bestandsaufnahme" (Böhlau-Verlag/2017).

Nach dem Krieg, konkret 1653, sollen nur noch 153 Häuser bewohnt gewesen sein, 145 standen leer. Damals beschränkte sich das Stadtgebiet noch auf die Altstadtinsel mit der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Womöglich hatten sich viele Menschen aus Furcht in die Wälder zurückgezogen. Über Vertreibungen ist derweil nichts bekannt.

Anders soll das offenbar 2,5 Jahrhunderte zuvor gewesen sein. Der unmittelbare westliche Nachbar hatte damals in einer brandenburgisch-magdeburgischen Fehde die Oberhand behalten. Truppen des Erzbischofs von Magdeburg eroberten und plünderten Rathenow zunächst. Wie es überliefert ist, soll der größte Teil der Einwohner verjagt worden sein. Die erzbischöfliche Besetzung Rathenows dauerte von 1394 bis 1396.