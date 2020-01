Thomas Wichert

Dreetz Das Jahr 2019 endete für den MC Dreetz wieder einmal sehr erfolgreich mit der Meisterehrung der Landesmeisterschaften Berlin–Brandenburg.

Erneut konnten die Dreetzer Fahrer mit insgesamt neun Podestplätzen die Vereinswertung der Landesmeisterschaften als Sieger beenden und haben somit ihren Titel verteidigt. Weitere Siege in den Einzelwertungen der Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg brachten Gustav Busch in der 85ccm Kids-Klasse, Lucas Eichmann bei den Quads, sowie Tim Gerloff mit seinem Fahrer bei den Seitenwagen mit nach Dreetz.

Mit der Jahreshauptversammlung am 25. Januar im Dreetzer Palast beginnt das Jubiläumsjahr für den MC Dreetz mit vielen Höhepunkten. Nach der Gründung 1990 feiert der MC Dreetz dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

Ab dem 1. März wird es zur offiziellen Saisoneröffnung wieder Bewegung auf der Strecke am Eichenweg geben. Damit gibt es ausreichend Gelegenheiten sich auf das Frühjahrsrennen und andere Veranstaltungen vorzubereiten.

Das Frühjahrsrennen findet dieses Jahr am 9. und 10. Mai statt und wird am Samstag ganz im Zeichen des Nachwuchses stehen.

Nur ein Wochenende später (16. Mai) kommen die lizenzfreien Fahrer beim "2. Hobbytag” auf ihre Kosten. Nach dem großen Zuspruch und vielen positiven Rückmeldungen zur Veranstaltung im vergangenen Jahr war es den Vereinsverantwortlichen wichtig diesen wieder zu organisieren um erneut mit den "Wald- und Wiesenfahrern” ins Gespräch zu kommen. An diesem Tag fallen keine Kosten für die Nutzung der Strecke an. Voraussetzung ist jedoch wieder, dass die Fahrer ihre Motorräder zur Strecke transportieren.

Die Jubiläumsveranstaltung wird am 26. und 27. September stattfinden und so einige Highlights mit sich bringen. Am 26. September werden die Piloten der LVMX Quad-Klasse an den Start gehen und bevor es am Sonntag einen brisanten Renntag geben wird, kann am Samstagabend das Tanzbein im Festzelt geschwungen werden. Am Sonntag geht es dann in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) der Seitenwagen für die Piloten mit ihren Beifahrern an den Start. Die IDM der Seitenwagen verspricht hochklassige Rennen mit Top-Piloten aus der Welt, da einige WM-Teams diese Meisterschaftsrennen für die WM-Vorbereitung nutzen.

Abschließend zum Saisonende wird am 14. November das "3h-Winterenduro" des ADAC Berlin-Brandenburg-Cups stattfinden.