Bad Belzig Eine Zeugin beobachtete am Dienstag zur Mittagszeit einen Mann, der am Bahnhof Bad Belzig bei einem PKW die Seitenscheibe einschlug. Der Mann bemerkte die Frau und teilte ihr mit, dass es sich um sein Fahrzeug handele, er den Schlüssel verloren habe und alles in Ordnung sei. Die Frau glaubte der Aussage nicht und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der Mann nicht mehr vor Ort. Weiterhin wurden insgesamt drei Fahrzeuge entdeckt, bei denen die Fahrertürscheibe eingeschlagen wurde.

Leider konnten keine weiteren Hinweise auf den Täter gegeben werden. Daher fragt die Polizei: Wer hat den Mann beobachtet? Hinweise hierzu können Zeugen bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/5600 angeben oder das Hinweisformular im Internet unter www.polizei.brandenburg.de ausfüllen.