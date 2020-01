Tilman Trebs

Borgsdorf (MOZ) Gleich drei Einbrüche hat die Polizei am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag in Borgsdorf registriert. Betroffen waren Wohnhäuser an der Falkenstraße, an der Dianaallee und im Nimrodsteig.

In der Falkenstraße drangen Einbrecher am Mittwoch im Laufe des Tages die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten sämtliche Räume und stahlen am Ende unter anderem Bargeld, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ebenfalls über die Terrasse brachen Unbekannte in ein Haus an der Dianaallee ein. Ob dort etwas gestohlen wurde, war am Donnerstag noch unklar. Die Täter sollen schon kurz nach dem Einbruch von einer Alarmanlage in die Flucht geschlagen worden sein. Der Einbruch soll sich ebenfalls im Laufe des Tages zugetragen haben.

Kurz nach Mitternacht brachen Unbekannte durch die Kellertür in ein Wohnhaus am Nimrodsteig ein. Dort brachen sie einen Tresor auf. Weil die Bewohner nicht zu Hause waren, war auch dort zunächst nicht klar, ob und was womöglich gestohlen wurde.