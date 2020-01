Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Stadtverwaltung und Kita-Träger haben sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner für die Fortschreibung der Kita-Finanzierungsrichtlinie einigen können. Der Jugendhilfeausschuss empfahl den Stadtverordneten am Dienstagabend dennoch mit drei Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen den Vorschlag der Verwaltung zum Beschluss.

Dieser sieht rund 415 000 Euro mehr an Pauschalen zur Finanzierung sogenannter sonstiger Kosten vor; eine Summe, die sich an den in den vergangenen Jahren gestiegenen Verbraucherpreisen orientiert. Die freien Träger hätten demgegenüber 3,7 Millionen Euro mehr an Pauschalen gefordert, was die Stadt mit dem Verweis auf die Haushaltslage ablehnte.

Einzelabrechnung möglich

Im Kern geht es um die Kosten für technisches Personal. Um u.a. Hausmeister oder Küchenkräfte bezahlen zu können, blieben – im Rahmen der von der Stadt gezahlten Pauschalen – Dinge wie Qualitätssicherung, Fortbildungen oder die Anschaffung neuer Spielmaterialien auf der Strecke, kritisieren die Träger. Der Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ullrich (SPD) erklärte, dass die Einrichtungen jederzeit auch die Möglichkeit hätten, höhere Kosten über Einzelnachweise zurückerstattet zu bekommen (Spitzabrechnung). Eine Pauschale für alle könne den Bedürfnissen der unterschiedlich großen Einrichtungen gar nicht gerecht werden, betonte auch Ina Grahl vom Amt für Jugend und Soziales. Von den erhöhten Zuschüssen hätten jedoch zuletzt nur 25 Prozent der Kitas Gebrauch gemacht. Die Kita-Vertreter wandten ein, dass der Verwaltungsaufwand für die erhöhten Zuschüsse unverhältnismäßig hoch sei und zudem auch nicht alles als angemessen anerkannt werde, weshalb viele mit den Pauschalen wirtschaften. Doch "wozu Pauschalen führen, ist, dass Mittel nicht den Kindern zugute kommen. Eine Kita ist nur begrenzt ein Unternehmen", kommentierte Karin Muchajer (Die Linke), bis vor kurzem ebenfalls Leiterin einer Kita.

In Frankfurt gibt es 38 Kindertagesstätten von 21 Trägern, in denen zuletzt 4238 Kinder betreut wurden. 27,9 Millionen Euro sind nun für 2020 im Haushalt eingeplant. Die Finanzierung ist kompliziert und seit Jahren strittig. Zuweisungen vom Land und Elternbeiträge machen 13 Millionen Euro aus. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 14,9 Millionen Euro, Investitionen in Gebäude nicht mit eingerechnet.