Manuela Bohm

Premnitz/Rathenow (MOZ) Bereits 36 Bürger informierten sich bis Donnerstag im Premnitzer Rathaus über die geplante Umfahrung um die Stadt via neu zu bauender B102 mit Anschluss nach Rathenow. In der Kreisstadt waren es zirka 20. Auch acht Einwände wurden formuliert und vor Ort abgegeben. "Sicher sind auch Einwändungen nach Potsdam zum Landesamt für Bauen und Verkehr geschickt worden", so Marco Kapfer im Premnitzer Bauamt der kommunale Ansprechpartner zum Thema.

Es ist nahezu Halbzeit: Seit 6. Januar und noch bis 5. Februar liegen die Unterlagen in den Rathäusern aus. Die Bürger, alle Grundstückseigentümer und darüber hinaus betroffene Personen haben das Recht, die Planungen einzusehen und auch Einwände dazu zu formulieren. Die Einwändungen können über den Auslegungszeitraum hinaus bis zum 5. März in den Rathäusern und beim Landesamt für Bauen und Verkehr abgegeben bzw. dorthin geschickt werden. Dort erfolgt die Prüfung der Planung und der Einwände.

"Wir sehen viele Einschnitte, die mit der Maßnahme einhergehen. Zudem ist nicht richtig erkennbar, dass die Maßnahme ihr selbst gesetztes Ziel erreichen wird", sagt Olaf Kusian. Der Mögeliner bespricht sich mit betroffenen Bürgern in Premnitz und in den Ortsteilen Mögelin und Döberitz innerhalb einer Interessengemeinschaft. Er sieht die Notwendigkeit, dass jeder Betroffene Einwände formulieren sollte. Dass der neue Straßenabschnitt kommen wird, ist verankert im Fernstraßenausbaugesetz des Bundes. Mit den Einwänden kann aber das Wie beeinflusst werden.

"Eine Planung ist nicht nur schlecht oder nur gut. Wir sind auch nicht gegen das Projekt. Wir wollen die Planungen prüfen und nach Möglichkeiten beeinflussen", so Kusian, der selbst als Planer in einem Unternehmen tätig ist. Mit der Interessengemeinschaft sollen vor allem Betroffene unterstützt werden. Mehr als 200 Grundstückseigentümer wären direkt von dem Vorhaben betroffen, wird es nach jetzigen Planungsstand umgesetzt. Sie würden Flächen verlieren, so Kusians Kenntnisstand. "Es ist nicht formuliert, wie die Eigentümer entschädigt werden. Das ist ein Mangel in der Planung. Dagegen sollten die Eigentümer einen Einwand schreiben und fordern, dass die Entschädigung geregelt und die Regelung festgelegt wird. Wird das Vorhaben per Planfeststellungsbeschluss so festgesetzt, ist nicht klar, wie die Entschädigung später aussieht", verdeutlicht der Mögeliner das mögliche Problem.

Auch die Wertminderungen von Grundstücken sind nicht dargestellt und weitere Problematiken. Ein Beispiel: Heute wohnen Bürger in Mögelin Ausbau und Königshütte ruhig. Doch Streckenabschnitte, die nahe an der Bebauung vorbeiführen, sind dennoch ohne Lärmschutzwand geplant. Per Einwand können Bürger fordern, dass der Nachweis erbracht werde, dass Grenzwerte von Schallemissionen nicht überschritten werden. Wird bescheinigt, dass Grenzwerte eingehalten werden, dies später ab nicht zutrifft, hätten die Leute etwas in der Hand und dadurch eine Handhabe. Aus diesem Grund sollten auch vermutete Wertminderungen von Grundstücken bereits jetzt geprüft werden, so Kusian. Er rät dazu, Wertgutachten für das eigene Grundstück erstellen zu lassen.

Das Auslegen von solch umfänglichen Planungsunterlagen ist nicht nur gesetzlich geregelt, sondern auch wichtig für die Bürger. Aber die Inhalte von acht Ordnern mit den verschiedenen Karten- und Informationsmaterialien zum einen lesen und zum anderen auch die Konsequenzen, die damit einhergehen, erkennen zu können, erachtet Olaf Kusian als schwierig und den Bürgern kaum zuzumuten. "Viele wissen nicht, auf was sie achten müssen. Wir wollen unterstützen und aufrütteln, dass es Sinn macht, Einwände zu formulieren."

Die Interessengemeinschaft will Infoflyer verteilen und mit potentiellen Betroffenen in Kontakt kommen. Wer Hilfe benötigt, kann die Unterlagen für sich prüfen lassen. Auch bei der Formulierung von Einwänden möchte die IG unterstützen.

Wer Hilfe benötigt, kann sich per E-Mail an info.Ortsumfahrung-Premnitz@web.de wenden.