Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Was lange währt, wird endlich gut – davon kann auch Cornelia Stabrodt, Vorsitzende des Bibliothekenverbandes Brandenburg, ein Lied singen. Mehrere Monate haben sie und ihre Mitarbeiter mit Behörden und Gremien des Landes gerungen und dafür gekämpft, dass eine Geschäftsstelle für den Landesverbandes realisiert werden kann. Und die Mühe hat sich gelohnt: in der vergangenen Woche wurde die erste Geschäftsstelle des Landesverbandes Brandenburg im Deutschen Bibliotheksverband in der Bollmannpassage in der Hauptstraße eröffnet.

"Ich bin stolz drauf, sagen zu können, dass wir die erste Einrichtung sind, die zu fast einhundert Prozent vom Land getragen wird", so Stabrodt, die in diesem Zusammenhang einen besonderen Dank an Casten Bielfeldt vom Bibliotheksreferat im Wissenschaftsministerium des Landes richtete.

Leiten wird die neue Geschäftsstelle Angela Schröder, die bei der Eröffnungsfeier noch einmal die Bedeutung der Geschäftsstelle unterstrich: "Wir sind Anlaufpartner für 157 öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken vor Ort, die pro Jahr rund 12.000 Veranstaltungen durchführen und 2,7 Millionen Besucher empfangen." Als wesentliche Ziele formulierte sie – vor allem aufgrund steigender E-Ausleihen – deshalb, die Online-Präsens der Bibliotheken zu professionalisieren als auch vorhandene Strukturen zu nutzen, um Kooperationen mit anderen Netzwerken und Verbänden auszubauen.