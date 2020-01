red

Beelitz Mittwochmorgen meldete sich eine 30-jährige Frau beim Notruf der Polizei und gab an, dass sie verfolgt werde. Sie sei in Beelitz in Richtung Bahnhof unterwegs. Einsatzkräfte der Beelitzer Polizei nahmen sich der Sache umgehend an und trafen die Frau am Beelitzer Bahnhof an. Die erste Befragung ergab dann jedoch, dass die Dame offenbar nicht verfolgt wurde, sondern offensichtlich unter psychischen Problemen leidet. Da sie parallel auch den Rettungsdienst anrief, kam dieser ebenfalls zum Bahnhof. Plötzlich wandelte sich der Gemütszustand der Frau, die Beamten mussten sie mit einfacher körperlicher Gewalt beruhigen und fixieren. Während dessen wurde eine Polizistin leicht verletzt, sie blieb aber einsatzfähig.

Ein Notarzt verfügte eine zwangsweise Einweisung der verwirrten Frau in eine Fachklinik.Bei der anschließenden Durchsuchung der Frau fanden die Beamten eine geringe Menge betäubungsähnlicher Substanzen, die sie sicherstellten. Die Kriminalpolizei ermittelt.