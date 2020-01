Raphael Rodriguez

Schönwalde-Glien Am 26. Januar bietet der Bürgermeister von Schönwalde, Bodo Oehme (CDU), in Schönwalde-Siedlung eine Winterwanderung an. Der CDU-Gemeindeverband und der Regionalpark Osthavelland-Spandau laden hierzu ein. Der Start der Wanderung ist um 10 Uhr am Rathaus in der Berliner Allee 7. Für das leibliche Wohl im Anschluss an die Veranstaltung ist gesorgt.