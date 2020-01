Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) BRAWO rief die Leser vergangenen Sonntag dazu auf, per Onlinevoting für oder gegen den Erhalt der Linde in der Lindenstraße zu stimmen . Das Ergebnis ist eindeutig: 77.59% Prozent stimmten für die Erhaltung der Linde und damit gegen den Neubau durch Investor Schomaker. Dem gegenüber stehen 22.41% Prozent der abgegeben Stimmen, die eine Fällung der Linde zugunsten des Neubaus befürworten.