Bärbel Kraemer

Fläming 226 Paare steuerten in 2019 zwischen Bad Belzig und Brück, Wiesenburg und Niemegk ins Eheglück.

Vor den Standesbeamtinnen der Kur- und Kreisstadt schlossen die meisten Paare den erhofften Bund fürs ganze Leben. Immerhin gaben sich dort 119 Paare ihr Ja-Wort. 14 weniger als im Jahr zuvor, als 133 Paare "Ja - ich will" zueinander sagten. Die Burg Eisenhardt als Hochzeitskulisse stand in der Gunst der Brautleute besonders hoch. Gefolgt von der idyllisch gelegene Waldkapelle auf dem Areal der Reha-Klinik vor den Toren der Stadt. Aber auch im neu eingerichteten Standesamtszimmer im Rathaus wurden nach Aussage von Bad Belzigs Pressesprecherin Antje Schühlein wieder einige Treueversprechen gegeben.

Doch steuerten nicht nur Paare aus der Region in der Kur- und Kreisstadt ins Eheglück. Knapp 45 Prozent der Paare kamen von außerhalb - von Berlin bis Bremen. Während es 17 Prozent der frischgebackenen Bad Belziger Paare zum Heiraten in die Ferne zog.

Allgemein beliebt zum Hochzeit halten ist nach Auskunft von Antje Schühlein nach wie vor der Sonnabend. Während es in 2019 an bestimmten "runden" Terminen im Kalender mangelte, bietet das Jahr 2020 mit dem 22. Februar, dem 6. Juni und dem 10. Oktober 2020 zusätzlich gleich drei markante Termine, die helfen könnten - ob Frau oder Mann - in einigen Jahren den Hochzeitstag nicht zu vergessen.

In Wiesenburg wurden in 2019 wiederum 50mal die Ringe getauscht. Die letzte Trauung fand noch kurz vor Jahresschluss, am 30. Dezember statt. Auch dort mangelt es nicht an traumhaften Kulissen mit Charme zum Hochzeit halten. Neben der Orangerie und dem Schlosspark konnte noch bis November 2019 der Rittersaal des Wiesenburger Schlosses für standesamtliche Trauungen genutzt werden. Seitdem steht er nicht mehr zu Verfügung. "Gerade mit dem flackernden Kamin waren Hochzeiten im Frühjahr, Herbst und Winter dort wunderschön. Aktuell suchen wir einen Ersatz für diesen Raum", erklärt Standesbeamtin Nancy Fröhlich. Gleichzeitig wuchs die Nachfrage nach Trauungen unter freiem Himmel - während der Sommermonate im Schlosspark. Der Großteil der Paare, die sich in der Perle des Flämings ihr Ja-Wort gaben, kam von außerhalb. "Auffällig ist, dass viele Paare aus den großen Städten ins ländliche Idyll kommen. Es wird beschrieben, dass in großen Standesämtern die Trauungen eng gepackt sind und damit der Raum für Individualität fehlt", ergänzt Nancy Fröhlich. Der 19. September 2019, der als Hochzeitstermin mancherorts für Andrang in den Standesämtern sorgte, ging in Wiesenburg jedoch ohne größeren Ansturm vorbei. Vielmehr würden Paare gern auch auf Jahrestage oder Geburtstage der Partner als Datum für die Eheschließung zurückgreifen - so zumindest die Erfahrung aus Wiesenburg. In 2020 gibt es im kleinen Wiesenburger Standesamt übrigens noch freie Kapazitäten - auch für kurz entschlossene! "Außergewöhnlich ist eine Anfrage für den 29. Februar 2020. Ansonsten ist der 10. Oktober 2020 noch zu haben, aber auch der 20. Februar 2020", so die Standesbeamtin.

In Niemegk wurde privates Glück wiederum 29 mal besiegelt. Davon kamen 17 Brautpaare aus dem Amtsbereich und zwölf von Auswärts. Den überwiegenden Teil dieser Eheschließungen vollzog die Niemegker Standesbeamtin im schmucken Rathaus. Auf der Burg Rabenstein wurden hingegen nur sieben mal die Ringe getauscht. Sechs Paare aus dem Amtsbereich zog es zum heiraten jedoch in die Ferne.

Ein Trend, der auch in Brück zu beobachten war. Dort entschieden sich 25 Paare für Standesämter in anderen Regionen, vorrangig am Ostseestrand - auf den Inseln Rügen und Usedom. Aber auch die unmittelbare Umgebung, wie Bad Belzig mit der Waldkapelle der Reha-Klinik Hoher Fläming wurden von den Heiratswilligen aus dem Brücker Amtsbereich angesteuert. Viel zu tun hatte Brücks Standesbeamtin Andrea Bimberg und ihr Team im vergangenen Jahr dennoch. Sie besiegelten 28 Ehen von Paaren, die bis aus Berlin, Radebeul und Frankfurt (Oder) zum heiraten ins Planestädtchen gekommen waren. Die Gründe dafür waren oft vielschichtig. Zumeist hatten Familienbande damit zu tun.

Dabei waren die Monate Mai und August besonders beliebt. Aufgrund von Umbauarbeiten in der Amtsverwaltung war der Traubereich des Brücker Standesamtes von Juni bis Mitte August nur eingeschränkt bzw. gar nicht nutzbar. Andrea Bimberg ergänzt: "Seit dem 17. August 2019 steht der neue und barrierefreie Traubereich im Gebäude 2 der Amtsverwaltung den Hochzeitspaaren und Hochzeitsgesellschaften zur Verfügung. Er wird positiv angenommen".

Auch in 2020 dürfte es der Standesbeamtin und ihrem Team an Arbeit nicht mangeln. Immerhin ist auch in Brück der 20. Februar 2020 bereits gebucht; für andere Monate liegen ebenfalls bereits Anmeldungen bzw. Reservierungen vor.