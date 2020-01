Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Das Oberhavel-Hallenmasters begann am Sonnabend nicht ganz pünktlich. Zu der Verzögerung von wenigen Minuten kam es, weil nicht alle Zuschauer rechtzeitig den Weg in die restlos ausverkaufte MBS-Arena gefunden hatten – und weil direkt vor dem ersten der 18 Spiele zwei Funktionäre in das Rampenlicht gestellt wurden, die sich sonst dezent im Hintergrund halten.

Der Fußballkreis zeichnete Jana Schuldig und Ralf Leiskau für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Beide bringen sich seit Jahrzehnten bei der Oranienburger Eintracht ein – und wollen über sich und ihr Schaffen nicht viele Worte verlieren. Ralf Leiskau, Stadionsprecher des OFC, leitete zwar auch an diesem Tag die Pressekonferenz und ist als ehemaliger Mitarbeiter des Oranienburger Generalanzeigers und Autor aller Vereins-Pressetexte im Umgang mit Medienvertretern geübt, ging Fragen zu sich selbst aber geschickt aus dem Weg. Dies gelang auch Jana Schuldig in Perfektion. Auch beim Hallenmasters wirbelte sie gefühlt an allen Ecken, half bis spät in die Nacht im VIP-Bereich aus – und war am Tag danach bei den Jugendturnieren unverzichtbar. "Was soll ich denn groß sagen? Ein Foto von der Ehrung reicht!", bemerkte die Oranienburgerin mit einem Lächeln.

"Beide sind für unseren Verein unermüdlich im Einsatz, ohne das an die große Glocke zu hängen", betont Wolfgang Kettner (). Der 2. Vorsitzende des Oranienburger FC Eintracht kennt die beiden Geehrten seit vielen Jahren. "Du musst dankbar sein, wenn du solche Leute im Verein hast, die unglaublich viel im Hintergrund machen. Ich habe mich gefreut, dass sie die Auszeichnungen bekommen haben."

Betreuerin und Jugendchefin

Jana Schuldig, die dem Verein aus der Oberhavel-Kreisstadt seit 40 Jahren angehört, sei im Verein mega präsent. "Sie ist überall aktiv. Festlegen will sie sich eigentlich nicht." Die 60-Jährige ist Betreuerin der beiden Männer-Mannschaften, bringt sich in dieser Funktion auch bei den A-Junioren ein. "Wahnsinn. Du kannst gar nicht wertschätzen, was sie leistet", so Kettner. Dieser machte die Mutter von vier Söhnen vor zwei Jahren zur Jugendleiterin, nachdem Sebastian Schmidt aufgehört hatte. "Damals war sie nicht sofort begeistert von der Vorstellung, den Posten in diesem Riesenladen zu übernehmen. Letztendlich hat sie sich aber doch überreden lassen." Sehr zur Freude von Kettner: "Ich arbeite mit ihr super zusammen. Wir kommen super klar."

Was Jana Schuldig für den Verein leistet, würden Außenstehende überhaupt nicht sehen. "Es gibt immer Jobs, wo Leute im Hintergrund so viele Sachen machen, die gar nicht wahrgenommen werden. Sie ist nicht zu ersetzen." Manchmal, so der Funktionär, sei es sogar zu viel des Guten. "Ich wünschte mir gelegentlich, sie würde das eine oder andere lassen." Aus eigener Erfahrung würde er wissen, dass der Einsatz für den Verein phasenweise an die Substanz geht. "Wir stehen eigentlich in ständigem Kontakt und telefonieren oft auch noch spät abends. Es ist irre, was diese Frau leistet."

Der Mann mit dem Mikro

Nicht wegzudenken sei auch Ralf Leiskau. "Ich weiß, dass er sich zurücknehmen will. Darum hat er auch die Vorstandsarbeit ruhen lassen", sagt Kettner über den Mann, der einst bei Motor Hennigsdorf spielte, nun aber seit mehr als vier Jahrzehnten die Oranienburger Eintracht als seine sportliche Heimat bezeichnet. "Leiste" gehörte vielen Vorständen an, ist als Stadionsprecher die Stimme des Vereins und als Technischer Leiter für die Sportanlage an der André-Pican-Straße zuständig. "Wenn es um seinen heiligen Rasen geht, versteht er keinen Spaß", berichtet Kettner lachend. Nebenbei verteilt der Vorruheständler Spieltagsplakate, hält Kontakt zu den spielleitenden Stellen und ist Ansprechpartner für viele Belange, sie sich im Vereinsalltag ergeben.

Und nicht nur innerhalb des OFC wird der 64-Jährige liebevoll als "Mr. Oberhavel-Masters" bezeichnet. Das Hallenturnier, an dem am zweiten Sonnabend des Jahres traditionell die acht besten Fußballteams des Kreises teilnehmen, sei sein Baby, wie es Kettner nennt. "Was er im Hintergrund leistet, kann überhaupt nicht in Worte gefasst werden. Wir haben nun die 22. Auflage erlebt. Wenngleich alle Abläufe stimmen, gehen Stunden für Vorbereitung und Planung drauf", betont der Stellvertreter – und fügt scherzhaft an: "Jedes Wort, was du Ralf vorschreibst, ist eins zu viel." In den zurückliegenden Wochen habe Leiskau gesagt, dass das Masters 2020 sein letztes Event sein werde. Kettner: "Das glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass er mit seinen Kontakten dabei bleibt, wenn wir ihm gut zureden und ihm ein bisschen mehr abnehmen."