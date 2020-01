Überfall in Falkensee

Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Kriminalpolizei der Inspektion Havelland sucht aktuell mit einem Phantombild nach einer männlichen Person, die verdächtigt wird, am 25. Juli vergangenen Jahres eine Frau in Falkensee überfallen und sexuell belästigt zu haben. Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 zu melden.

Der Überfall fand damals zwischen 20.50 und 22.24 Uhr statt. Dabei wurde eine Frau von dem Gesuchten auf einem unbeleuchtete Waldweg zwischen Waldheim und dem Bahnhof Finkenkrug in russisch oder slawisch klingender Sprache angesprochen und nach ihren Angaben wenige Minuten mit einem Seil festgehalten. Nach Angaben der Frau erfolgten aber keine weiteren gewaltsamen Handlungen, was die Frau auch dem Umstand zuschrieb, dass sie in verschiedenen Sprachen auf das offensichtliche Gesprächsbedürfnis des Mannes einging. Schließlich überredete die Frau den Unbekannten, sie gehen zu lassen und konnte flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 bis 180 cm groß, etwa 55 Jahre alt, schlanke Statur mit dunklerer Haut und kurzen, weißen Stoppelhaaren. Es gab keine Gesichtsbehaarung. Er war mit einem dunklen T-Shirt und dunklen langen Jeans bekleidet und trug zudem eine Armbanduhr.