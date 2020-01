Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Rheinsberger Grundschule kann nach dem Wasserschaden in Kürze wieder voll umfänglich genutzt werden. Wie Bauamtsleiter Daniel Hauke sagte, ist der Tanzraum inzwischen fertiggestellt. Nur der Bodenbelag im Flur und in der Essensausgabe müsse noch verlegt werden. Spätestens nächste Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. "Das ist ein Superbaufortschritt", so Hauke.

Ob der Umzug der Klassenräume, die in die Oberschule ausweichen mussten, bereits in den Winterferien oder – wie ursprünglich vorgesehen – in der Woche danach stattfindet, soll heute bei Gesprächen mit allen Beteiligten festgelegt werden. Nachdem ein Entwässerungsrohr direkt unter dem Dach eines Gebäudeflügels der Grundschule bei dem Starkregen am 31. Juli geplatzt war, war der gesamte Trakt überschwemmt worden. Am schlimmsten waren die Schäden im Untergeschoss, wo sich das Wasser sammelte. Da der Gebäudeteil nicht mehr nutzbar war, mussten 73 Grundschüler auf Räume in der Oberschule ausweichen.

Die Stadt musste die feuchten Räume anschließend wochenlang aufwändig trocken und toxikologisch untersuchen lassen, ob sich durch die Feuchtigkeit Schimmel gebildet hat. Wie Bürgermeister Frank Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) sagte, sind diese Untersuchungen ohne Beanstandungen geblieben. Für die Behebung des Wasserschadens sind der Stadt Kosten in Höhe von rund 50 000 Euro entstanden. Wenn nach Abschluss der Arbeiten alle Rechnungen vorliegen, möchte die Stadt den Schaden gegenüber ihrer Versicherung geltend machen. Schwochow geht jedoch davon aus, dass diese, wie sie bereit sfrüher signalisiert hatte, nicht zahlen möchte. "Es wird auf einen Rechtstreit hinauslaufen", so der Rathaus-Chef.