OGA

Bergfelde (MOZ) Ein in der Brückenstraße in Bergfelde abgestellter Peugeot Boxer ist in der Nacht zu Mittwoch gestohlen worden.

In dem weißen Wagen mit den Kennzeichen OHV-AL 260 befanden sich nach Angaben der Polizei zudem Kindersitze, Lebensmittel und ein Satz Felgen für einen Porsche.

Der Besitzer hatte sich am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr bei der Polizei gemeldet. Die Beamten leiteten die Fahndung nach dem Peugeot ein. Der Sachschaden wurde mit rund 28 000 Euro Sachschaden angegeben.