Eberswalde (MOZ) In der Bergstraße ist am frühen Donnerstagmorgen eine Fußgängerin von einem Skoda erfasst worden. Die 23 Jahre alte Frau hatte beim dem Unfall, der gegen 6 Uhr an der Ecke Grabowstraße passierte, offenbar Glück. Nach ersten Erkenntnissen überstand sie die Kollision mit leichten Verletzungen. Die Autofahrerin hatte die Fußgängerin beim Linksabbiegen wohl übersehen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei zur genauen Unfallursache. Ebenfalls leicht verletzt wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall, der sich gegen 12 Uhr in der Alexander-von-Humboldt-Straße/Ecke Georg-Friedrich-Hegel-Straße ereignete. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht, ihre Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf insgesamt 10 000 Euro geschätzt. Unfallursache war laut Polizei ein Vorfahrtsfehler gewesen.