Angermünde Die Besatzung eines Hubschraubers der Bundespolizei überwachte am frühen Donnerstagmorgen mit einem "fliegenden Auge" die Bahnstrecken. Zufällig fiel den Beamten dabei ein Traktor der Marke John Deere auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Zuchenberg/Gehegemühle fuhr. Nun begann eine Verfolgungsjagd. Denn als die Insassen im Traktor die Polizei bemerkten, löschten sie jegliche Beleuchtung am Fahrzeug. Da dies nichts half, stellten sie die Maschine an einer Ackerfläche ab und suchten ihr Heil in der Flucht zu Fuß. Auch ohne Erfolg, denn obwohl der Boden aufgeweicht war, setzten die Beamten in einem geländetauglichen Vehikel die Verfolgung der Flüchtigen fort. Jetzt erkannten die Unbekannten ihre ausweglose Situation und stellten sich auf dem Gelände der Gehegemühle. Es handelte sich um zwei 14 und 21 Jahre alte junge Männer, die den Traktor in Kerkow gestohlen hatten. Bei beiden Teenagern schlug der Alkoholtester an: 0,06 Promille beim Jüngeren und 0,59 Promille bei seinem Begleiter. Die Jungs wurden vorläufig festgenommen.