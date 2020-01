MOZ

Bernau (MOZ) Im Zuge der Ermittlungen nach einem vermutlichen Messerangriff ist ein 34 Jahre alter Mann in Bernau vorläufig festgenommen worden. Am Mittwochnachmittag hatten Rettungskräfte in einer Wohnung in der Sonnenallee einen 64-jährigen Mann gefunden, der offenbar mit einem Messer schwer verletzt worden war. Er hatte zuvor noch selbst auf sich aufmerksam machen können. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Dass er in Lebensgefahr schwebt, werde derzeit nicht angenommen, so ein Polizeisprecher am Donnerstag weiter. Erste Ermittlungen hatten zu einem engen Angehörigen des Opfers geführt. Der Mann, der der Polizei bereits hinlänglich bekannt ist, wurde in seiner Wohnung gestellt. Zum Motiv lägen noch keine Erkenntnisse vor, hieß es von der Polizei.