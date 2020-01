Frank Groneberg

Rießen (MOZ) In der Müllroser Straße in Rießen ist am Mittwoch gegen 17.35 Uhr ein polnischer Sattelschlepper auf einen geparkten deutschen Lkw aufgefahren. Der Sattelschlepper hatte etwa 25 Tonnen Papier geladen und der Aufprall war so gewaltig, dass seine Zugmaschine erheblich beschädigt wurde. Der deutsche Lkw trug nur geringe Schäden davon. Verletzt wurde niemand. Am Sattelschlepper musste die Zugmaschine ausgetauscht werden. Der Abschleppwagen für die Zugmaschine kam aus Szczecin, so dass die Aufräumarbeiten bis in die Nacht dauerten.