Manuela Bohm

Garlitz (MOZ) Zwei Personen sprengten in Garlitz einen Zigarettenautomaten auf und flüchteten mit Bargeld und Zigaretten in unbekannte Richtung. Gegen 2.20 Uhr am Donnerstag hörte ein Zeuge einen lauten Knall. Daraufhin konnte er, so ist es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion West geschildert, zwei Personen beobachten, die sich an dem Zigarettenautomaten in der Mützlitzer Straße zu schaffen machten. Er rief zu ihnen herüber, daraufhin ergriffen die Täter die Flucht - zunächst zu Fuß Richtung Kindergarten, von dort vermutlich mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Sie sind zwischen 1,70m und 1,80m groß, waren dunkel gekleidet mit Kapuzenshirt, mindestens eine Person sprach akzentfrei deutsch. Die Polizei fragt, wer hat etwas bemerkt und kann Angaben machen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee entgegen, Tel.: 03322/ 2750.