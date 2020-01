Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mehrere Hundert Euro Gesamtschaden entstand, als Unbekannte ins Rathenower Tierheim an der Bammer Landstraße einbrachen und den Inhaltzweier Geldkassetten stahlen. In der Nacht zum Donnerstag seien die Täter eingedrungen - Mitarbeiter der Einrichtung informierten die Polizei. Die Einbrecher haben eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Fenster dann entriegelt, um in das Innere der Büroräume zu gelangen. Dort, so heißt es im Polizeibericht, haben sie sämtliche Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. "Zwei Geldkassetten wurden aufgebrochen und Bargeld entwendet", meldete die Polizei am Donnerstag.