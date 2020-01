MOZ

Chorin (MOZ) Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Chorin ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 60-Jährige war mit seinem Dacia kurz vor 7.30 Uhr in der Angermünder Straße aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte erst gegen einen Zaun und dann gegen eine Straßenlaterne. Rettungskräfte brachten den Mann ins Eberswalder Krankenhaus. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 15 000 Euro.