MOZ

Zepernick (MOZ) Bei einem Unfall an der Ampelkreuzung Alt Zepernick/Birkholzer Straße in Zepernick ist am Mittwochnachmittag ein 13 Jahre altes Mädchen verletzt worden. Die Schülerin war, als es gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Fahrbahn bei Grün passierte, von einem VW erfasst worden. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, hatte die Autofahrerin das Kind offenbar übersehen. Die Kriminalpolizei ermittelt noch zur genauen Unfallursache.