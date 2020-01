The last full Measure

Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Antrag kommt zu einer Unzeit. Gerade hat der Boss von Scott Huffman gekündigt, so dass auch dessen berufliche Zukunft ungewiss ist. Da soll der Anwalt im Pentagon einen Vorgang bearbeiten, der sich auf Ereignisse im Vietnam-Krieg bezieht. Das ist 30 Jahre her. Seinerzeit hat ein gewisser William Pitsenbarger während eines Gefechts vielen GIs uneigennützig das Leben gerettet und sein eigenes verloren. Statt der höchsten militärischen Auszeichnung, der Medal of Honor, wurde ihm posthum nur eine niedrigere Medaille verliehen. Das wollen alte Kampfgefährten nun korrigieren. Huffman muss sich komplett neu in den Fall einarbeiten, der länger zurückliegt als er selbst alt ist. Doch schon bei den ersten Nachforschungen wird Scott schnell klar, dass die Operation Abilene keine wie andere während des Krieges gewesen ist. Als die anfängliche Mauer des Schweigens bröckelt, kommen immer neue Wahrheiten ans Licht. Und die deuten darauf hin, dass Pitsenbarger aus verschiedenen Gründen die hohe Ehre verweigert wurde.

Entgegen dem BluRay-Cover haben wir es hier nicht mit einem neuen Vietnam-Actioner zu tun. Der Krieg im fernen Asien ist Hintergrund und Aufhänger der Geschichte, die auf realen Tatsachen beruht. Die Handlung allerdings spielt sich vorwiegend im Jahr 2000 ab, als die Hintergründe des Geschehens von 1965 publik wurden. Somit ist der Streifen in erster Linie ein Polit-Thriller, denn alsbald wird klar, dass der mutige GI wegen Verfehlungen anderer um seine Anerkennung gebracht wurde. Todd Robinson konnte bei seiner Inszenierung auf einen wirklich hochkarätigen Cast zurückgreifen. Unter anderem hat Peter Fonda hier seinen letzten Auftritt. Die bekannten Namen bügeln dann auch so manche Schwäche des Drehbuchs aus. Denn das Verlangen nach Änderung der Geschichte, die Grundlage derselben und vor allem die psychologischen Folgen des Ganzen in Einklang zu bringen, gelingt nicht immer. Für Europäer wird es um so schwieriger, die psychologischen Hintergründe all dessen zu verstehen, was dann gern als überbordender Pathos oder Patriotismus abgetan wird. Für die Schlussminuten mag dies durchaus zutreffend sein. Davor jedoch ist der Streifen ebenso Anklage gegen jeden Krieg, der unzählige Verletzungen bei Überlebenden hinterlässt, die nicht anhand von Narben sichtbar werden. Robinson bekommt das insgesamt dann doch recht schlüssig hin. Einzig manche Entscheidungen von Huffman, einer fiktiven Figur, erscheinen mitunter aufgesetzt. Da das Geschehen aber auch nicht unnötig ausgedehnt wird, überwiegen Spannung und Drama und somit ein guter Gesamteindruck.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 110 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Todd Robinson;Christopher Plummer, Samuel L. Jackson, Sebastian Stan; USA 2019