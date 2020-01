Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler ist sich beim Thema Organspende ganz sicher: "Wir brauchen die Widerspruchslösung." Dafür hat er am Donnerstag im Bundestag auch gestimmt.

Die Widerspruchslösung sah vor, dass jeder Bürger automatisch Organspender ist, wenn er dem zuvor nicht widersprochen hat. Am Vormittag waren die Abgeordneten frei, ganz nach ihrem Gewissen zu stimmen. Die Widerspruchslösung wurde von der Mehrheit abgelehnt – der Bundestag stimmte für die so genannte Zustimmungslösung. Damit ist eine Organentnahme nur möglich, wenn der Spender zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat.

Neu in den Gesetzentwurf ist, dass jeder Bürger künftig alle zehn Jahre – zum Beispiel wenn er einen Personalausweis beantragt – gefragt wird, ob er einer Organspende zustimmt. Außerdem soll ein zentrales Online-Register eingerichtet werden, in dem die Haltung der Bürgerinnen und Bürger dokumentiert ist. Es kann jederzeit geändert werden.

Uwe Feiler lehnte diese Lösung ab. "Ich finde, sie reicht nicht aus", sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gegenüber dieser Zeitung. So stimmt er auch im Bundestag bei der zweiten Abstimmung. Er selbst kenne Menschen, die schon lange auf ein Organ warteten. Die Zahl derer sei so groß, dass nur die Widerspruchslösung eine echte Option gewesen wäre. Feiler selbst habe auch einen Organspendeausweis. "Der ist schon so alt, dass er kaum noch lesbar ist", sagt er. Auch seine Frau und seine Kinder seien darüber informiert, dass er bereit sei, seine Organe zu spenden.