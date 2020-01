Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Nach gut einjähriger Vorbereitung haben die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen im Mühlenbecker Land einen Ortsverband gegründet. Zu Sprechern wurden Nicole Bachmann und Volker A. Gäng gewählt. Der Ortsverband hat nach eigenen Angaben 13 Mitglieder. B90/Grüne sitzen mit drei Mandaten in der Gemeindevertretung. Die Partei wurde mit 12,8 Prozent viertstärkste Kraft in der Gemeinde. Als Leitgedanke der künftigen Arbeit nennt der Ortsverband einen konsequenten Umwelt- und Klimaschutz, das soziale Miteinander und die Demokratieförderung – insbesondere mit Blick auf Jugend und Bildung. Der Ortsverband kündigte an, umfassend über die eigene Arbeit zu informieren.