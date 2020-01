Elke Kögler

Germendorf (MOZ) Im Tierpark in Germendorf herrscht derzeit Trauerstimmung. Puma Elios, das Patentier und Maskottchen des Oranienburger Handballclubs, musste nach langer Krankheit im Alter von 17 Jahren eingeschläfert werden. Vor gut einer Wochemusste bereits der 18 Jahre alte Hirsch Hansi von seinen Leiden erlöst werden. Er hatte Wasser in den Beinen. Dies hat Tierparksprecherin Marika Eichholz dieser Zeitung mitgeteilt.

Der Puma hatte die vergangenen Tage überwiegend in seiner Steinhöhle verbracht, berichtet Sprecherin Eichholz weiter. Er litt an Magengeschwüren und Gicht sowie humpelte aufgrund einer Fußverletzung. Als er keine Nahrung mehr zu sich nahm und zudem die Medikamente nicht mehr wirkten, habe der Tierarzt entschieden, das Tier einzuschläfern.

Nach dem Tod von Elios wird es in Zukunft in dem Tierpark keine Pumas mehr geben, sagt die Sprecherin. "Bis auf ein Paar Exoten wie Flamingos oder Schlangen, wollen wir unseren Besuchern keine Wildtiere mehr zeigen", erläutert die Sprecherin. Dies habe ihr Opa, der den Tierpark einst aufgebaut hat, so festgelegt.

Bei Besuchern und allen Tierparkmitarbeitern sitzt der Schmerz über den Verlust der beiden Tiere tief. Elios und Hansi gehören schließlich zu den ersten Tieren in der Einrichtung. Elios ist in dem Tierpark geboren. Seine Eltern, die einst als Pärchen nach Germendorf geholt wurden, sowie seine Tante sind bereits vor mehreren Jahren gestorben.

Pumas werden in der Regel neun bis zehn Jahre alt. In Zoos und Tierparks können diese bei guter Pflege ein Alter von 17 Jahren erreichen, erläutert Marika Eichholz.