Matthias Henke

Gransee Die Finanzierung steht, jetzt fehlt nur noch die Baugenehmigung. Brandenburgs Baustaatssekretär Rainer Genilke (CDU) hat am Donnerstag den Förderbescheid für die geplante Errichtung des Gesundheitszentrums an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gransee übergeben.

Mehr als 2,2 Millionen Euro fließen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) und ergänzend weitere 418 000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz.

Bei dem Projekt handele es sich nicht nur um einen Baustein bei der klassischen Daseinsvorsorge, sondern auch um ein Mittel, dem Leerstand in der Innenstand entgegenzuwirken, betonte Gransees Amtsdirektor Frank Stege. Die vielen Arten der künftig in der Rudolf-Breitscheid-Straße 30 bis 32 angebotenen medizinischen Versorgungsleistungen werden auch für eine höhere Frequentierung der umliegenden Geschäfte sorgen, zeigte sich Stege zuversichtlich, der eine weitere gute Nachricht verkünden konnte: "Das Gesundheitszentrum ist auch schon komplett vermietet". Mit im Boot seien die Oberhavel-Kliniken. Eine internistische Praxis werde künftig im Gesundheitszentrum genauso zu finden sein, wie eine gynäkologische und eine urologische Praxis. Ein Psychotherapeut und eine Physiotherapeutin bieten dort ebenfalls ihre Dienstleistungen an. Der Hörakustiker Geers ziehe wieder in das Gebäude, der GIB e.V. eröffnet ein Beratungsbüro.

Der Staatssekretär war angetan: "Gransee setzt die gute Zusammenarbeit in der nationalen Städtbauförderung mit sinen Kooperationspartnern fort. Gransee stärkt mit diesem Standort seine Innenstadt und bündelt gleichzeitig mehrere medizinische Angebote an einem Ort. Auch wer aus dem Umland kommt und zum Arzt will, wird in dem neuen Gesundheitszentrum bedarfsgerecht versorgt", so Genilke.

Projekt überarbeitet

Einen Überblick über das Projekt gaben noch einmal die Architekten Thomas und Moritz Rinne vom Berliner Büro M.R Architekten. Sie hatten 2017 mit ihrem Entwurf den ausgelobten Gestaltungswettbewerb für sich entschieden. Doch seitdem wurde stetig weiter an dem Entwurf gefeilt. So war die Nummer 32 ursprünglich nicht Teil des Projektes. Die Baustraße 56a, nun als Sitz der Regio Nord konzipiert, sollte ursprünglich mit abgerissen werden. Eine Durchfahrbarkeit zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße und dem Kirchplatz wurde indes verworfen.

Der Abbruch konnte bereits vollendet werden. Der Bauantrag sei im August 2019 eingereicht worden, nun hoffe man, dass die Genehmigung Mitte März vorliegen wird, so Thomas Rinne. Geplant ist, das Granseer Gesundheitszentrum im Juni 2021 fertigzustellen. Die Gesamtkosten für das Projekt, inklusive der Abrissarbeiten an der Rudolf-Breitscheid-Straße und des Umbaus der Baustraße 56, die beide nicht Teil der Efre-Förderung sind, belaufen sich auf mehr als 4,8 Millionen Euro. Etwa 1,6 Millionen Euro beträgt der Eigenanteil der Kommune.