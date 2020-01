Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Mitarbeiter der A bis Z Oberlflächenveredlung wollen sich das gar nicht ausmalen, sollte ihr Kollege Fahim Nihazi eines Tages nach Afghanistan abgeschoben werden. Seit drei Jahren arbeitet der Flüchtling in dem Unternehmen von Ingo Waffler.

Der Geschäftsführer hatte selbst die Initiative ergriffen, um Flüchtlingen in seinem Unternehmen eine berufliche Perspektive zu bieten. Trotz aller Hürden gelang es ihm, dass sich mehrere Flüchtlinge bei ihm vorstellen. Fahim Nihazi ist geblieben, obwohl er damals fast kein Wort Deutsch verstand und Analphabet war. Der Familienvater, dessen Frau und die vier Kinder noch immer in Afghanistan leben, war wegen des Terrors in seinem Land nach Deutschland geflohen. In der Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Freiheit, kam Fahim Nihazi nach Zehdenick, wo sich unter anderem Roland Kurze von der Willkommensinitiative um den warmherzigen Mann kümmerte.

Abgelehnter Asylantrag

Der frühere Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung Zehdenick begleitete ihn durch das Asylverfahren. Nihazis Antrag wurde abgelehnt, zurzeit läuft der Widerspruch. Bis ein Gericht darüber entscheidet, kann noch einige Zeit vergehen. Zurzeit lebt Fahim Nihazi nur mit einer Duldung in Deutschland, obwohl er mittlerweile als gut integriert gilt, sich vor zwei Jahren in der evangelischen Kirchengemeinde taufen ließ und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hat. Für die Kollegen und seinen Chef völlig unverständlich, warum Flüchtlinge wie er, die sich so gut integriert haben, nicht in Deutschland bleiben dürfen, zumal es schon jetzt einen Mangel an Arbeitskräften gibt.

Nihazi bemühte sich aber nicht nur um Arbeit, auch war ihm das Erlernen der deutschen Sprache in Wort und Schrift von Anfang an wichtig. Einen Grundkurs in Deutsch hat er bei Karl-Ernst Brehmer erfolgreich absolviert. Deshalb kann er sich mittlerweile schon ganz gut mit seinen Kollegen verständigen. Sollen all diese Bemühungen am Ende vergeblich gewesen sein? Auch Brehmner, der vor zwei Jahren zusammen mit der Firma Trippen den Integrationspreis des Landes Brandenburg verliehen bekommen hatte, will sich nun auf Landesebene für seinen Schützlinge stark machen. Ein Gespräch mit der Integrationsbeauftragten der Landesregierung sei geplant.

Fahim Nihazi ist nicht der einzige Flüchtling, der bei der A bis Z Oberflächenveredlung eine Anstellung gefunden hat. Die 35-jährigen Narges Gholami aus dem nordiranischen Bandaranz, die mit ihrem zehnjährigen Sohn, der in Zehdenick zur Schule geht, und ihrem Mann, der in Berlin arbeitet, bot Waffler eine Stelle an. Auch sie habe sich mittlerweile als Produktionshelferin bewährt, werde von ihren deutschen Kollegen akzeptiert, die nun deutlich mehr Verständnis für das Schicksal Geflüchteter aufbringen würden, als vor der Zeit, als nur über Flüchtlinge gesprochen wurde.

Obwohl Narges Gholami, deren Asylantrag noch läuft, einen Universitätsabschluss vorweisen kann, war sie sich nicht zu Schade, in Deutschland auch eine einfache Tätigkeit anzunehmen. Sie ist mittlerweile Teil der großen "A bis Z-Familie" geworden. Auch sie würde man ungern verlieren. Dass die Integration bei dem Unternehmen für die Oberflächenveredlung so gut funktioniert, sei aber auch den Kollegen zu verdanken. Katja Kutzner und Swen Ruge aus der Produktion und Aileen Schulz als Betriebsleiterin haben bislang nur gute Erfahrungen mit ihren hilfsbereiten neuen Kollegen gemacht. Niemand möchte sie mehr missen, sagen sie zum Teil unter Tränen, so sehr rührt sie das Schicksal der Geflüchteten.