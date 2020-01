Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Auch wenn Joachim Cochois seit vielen Jahren nicht mehr sehen kann und auch das Gehör immer weiter nachlässt, sein Geist ist hellwach. Am Donnerstag feierte er seinen 100. Geburtstag im Seniorenhaus "Am Fontaneplatz" in Neuruppin.

Immer wieder zeigte sich sein strahlendes Lächeln, wenn einer der vielen Gratulanten – darunter Bürgermeister, Vize-Landrat sowie Mitarbeiter der Kirche und der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) – sich nur nahe genug an sein Ohr herabbeugte und mit ihm über alte Zeiten plauderte. Bis in das 17. Jahrhundert lässt sich der Stammbaum der hugenottischen Familien zurückverfolgen. Als Glaubensvertriebene kamen die Cochois` einst aus Frankreich in die Region. Und blieben. So sei der Bruder seines Urgroßvaters um 1848 sogar Bürgermeister von Neuruppin gewesen, berichtet Cochois dem jetzigen Amtsinhaber Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). Der wiederum erinnert sich an den Jubilar, wie dieser als Mann im besten Alter sonntags zum Frühschoppen in das Lokal seiner Großeltern und Eltern kam.

Bei Breslau geboren

Geboren wurde Joachim Cochois 1920 auf einem Gutshof bei Breslau. Dort war sein Vater als Gutsinspektor tätig, wegen einer Staublunge konnte dieser die Bäckerei der Großeltern, die sie in der Neuruppiner Steinstraße hatten, nicht übernehmen. Die Inflation sorgte dafür, dass die Cochois-Familie ständig umziehen musste. Stets der Arbeit des Vaters hinterher. In Plauen begann der heute Hundertjährige dann noch vor dem Zweiten Weltkrieg seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Über den Krieg selbst habe ihr Vater nur selten gesprochen, erklärt Cochois` Tochter Monika Walter. "Er kam am Ende in französische Gefangenschaft. Seitdem isst er keine Kohlsuppe mehr." Er habe gesagt, davon habe er für sein Leben genug, so die 70-Jährige.

1946 kehrte Joachim Cochois nach Ruppin zurück. "Es ist seine Heimat", weiß seine Tochter. "Er zog zu seinen Eltern, die damals in Rohrlack beim Pfarrer in einer Dachkammer lebten." In der Fontanestadt fand der Jubilar Arbeit bei der Staatlichen Versicherung, bei der er letztlich als Abteilungsleiter im Bereich Wirtschaft und Landwirtschaft tätig war. "Die Arbeit war sein Leben", sagt die Tochter. An seinem Arbeitsplatz lernte ihr Vater auch seine Frau Mathilde kennen – eine Stenotypistin, die aus Galizien (heute Ukraine) nach Neuruppin geflüchtet war. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erinnert sich das Geburtstagskind lächelnd. Nach dem Kennenlernen im November 1947, wurde am 18. Dezember 1948 Hochzeit gefeiert. Im geliehenen Anzug und Brautkleid gaben sie sich in der Pfarrkirche das Ja-Wort.

Seit 71 Jahren verheiratet

"Die Ehe meiner Eltern ist bis heute sehr harmonisch und liebevoll. Jeder hat seine Meinung gesagt, aber sie haben sich nicht gestritten", berichtet Tochter Monika. Mittlerweile sind Joachim und Mathilde (96), die an Demenz leidet, 71 Jahre verheiratet. Seit vier Jahren leben sie im Seniorenhaus. Auch als Eltern seien sie sehr liebevoll gewesen, erinnert sich Monika Walter. "Nicht streng." Sogar die Schwiegermutter wurde mit in den Urlaub genommen. Und die ganze Familie, zu der noch zwei Enkelsöhne sowie drei Urenkel und eine Urenkelin gehören, kamen früher zu den Familientreffen auf dem Wochenendgrundstück zusammen. "Der Bungalow am Molchowsee war sein ein und alles", so Walter. Bis das Gelände einem Wohnkomplex weichen musste. In Neuruppin engagierte er sich ehrenamtlich 37 Jahre im Vorstand und 25 Jahre als Buchhalter der WBG, die er mitgründet hatte, als Wohnungsnot in der Stadt herrschte.

Doch wie wird man so alt? "Ich habe nicht geraucht, nicht getrunken, solide gelebt und immer viel gearbeitet", so die schlichte Erklärung des Jubilars. Die Gartenarbeit und Radfahren habe ihn zusätzlich fit gehalten. Aber alt zu werden, liege in der Familie, verrät Cochois. Zum 100. Geburtstag seiner Tante in Berlin gratulierte der damalige Bürgermeister Eberhard Diepgen. Heute genießt Joachim Cochois es, Audiobücher zu hören. Er ist Mitglied einer Bücherei für Blinde. "Krimis sind nicht sein Ding, aber er liebt die alten Pharaonen", sagt seine Tochter. Cochois hört bevorzugt historische Romane vom alten Ägypten bis in die Kolonialzeit. Auch seine eigene Familiengeschichte hat er in einem Stammbaum festgehalten. Gestern schenkten ihm die Gratulanten viele neue Hörbücher, die er gerne auch nachts hört. "Dann mache ich um Mitternacht vom Schlafen eine Pause."