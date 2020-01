Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Bauern und Naturschutzverbände, die am Sonnabend in Berlin unter dem Motto "Wir haben es satt" für eine Agrarwende demonstrieren, erhalten Unterstützung aus Neuruppin. Die Fraueninitiative "gemeinsam engagiert" wird die Kundgebung für bäuerlich-ökologische Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung unterstützen. Wer dabei sein möchte, kann sich um 10 Uhr am Bahnhof Rheinsberger Tor anschließen. "Gerne Topf und Holzlöffel mit dabeihaben, damit wir und unsere Forderungen nicht zu überhören sind", teilte Beate Schädler mit.