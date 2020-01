Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Das Löwenberger Land investiert auch in diesem Jahr weiter in den Ausbau der Infrastruktur. Dazu gehört unter anderem der Straßenbau, und da ist der Ortsteil Nassenheide 2020 gleich mit mehreren Maßnahmen dabei.

Im Weideweg wird bereits kräftig gebuddelt. Weitere Straßen sind der Friedrichsthaler Weg und der Mühlenweg. Nachdem die Straßen in der Mühlensiedlung in den vergangenen Jahren fertiggestellt wurden, geht es nun an die Zufahrt. Dass jetzt erst mit dem Bau begonnen wird, hat seinen Grund: Die Einwohner der Siedlung und ebenso die Gemeindevertreter hatten Bedenken, dass eine neue Straße darunter leiden könnte, wenn sie von schweren Baufahrzeugen auf dem Weg in die Mühlensiedlung passiert wird.

Zwei Bauabschnitte

In zwei Abschnitten erfolgt der Straßenausbau: Der erste umfasst den Bereich des Friedrichsthaler Weges von der L 213 (Liebenwalder Chaussee) bis zum Mühlenweg, der auf einer Länge von rund 234 Metern grundhaft ausgebaut werden soll. Der Bauausschuss empfiehlt einen Ausbau in einer Breite von 6,50 Metern von der Liebenwalder Chaussee bis zur Zufahrt zum Netto-Parkplatz. Danach verringert sich die Straßenbreite auf 5,50 Meter. In der Mitte wird die Fahrbahn aus einem vier Meter breiten Asphaltbelag bestehen, der auf beiden Seiten von einem Betonpflasterstreifen einschließlich der Betonbordsteineinfassung flankiert wird. Die Entwässerung erfolgt über Sickermulden, die entlang der Fahrbahn angelegt werden.

Die Fahrbahn wird bis zur Einfahrt auf den Parkplatz so ausgebaut, dass ein Begegnungsverkehr von zwei Lkw möglich ist. Seitlich der Fahrbahn ergänzen Parkplätze die Straße. Der bestehende Gehweg wird in einer Breite von 1,50 Metern erneuert.

Der zweite Bauabschnitt für die Instandsetzung des Mühlenweges beginnt am Friedrichsthaler Weg. Etwa 830 Meter bis zur Mühlensiedlung werden ausgebaut. Derzeit besteht der Mühlenweg in einer Breite von 4,50 bis 5,50 Metern aus einem einlagigen Asphaltbelag. Der soll im Zuge des Ausbaus komplett in einer Breite von 5,50 Metern grundhaft, also mit einem mehrschichtigen, klassifizierten Unterbau neu hergestellt werden. An den Seiten wird sich an den Asphalt jeweils eine 50 Zentimeter breite Schotterschicht anschließen. Auch hier erfolgt die Entwässerung der Fahrbahn über Mulden.

Da die Erneuerung der Beleuchtung in den vorliegenden Planungen nicht enthalten war, fragte Katrin Krüger aus Nassenheide explizit nach und bekam vom Chef des Bauamtes, Manfred Telm, prompt das Versprechen, dass die Straßenbeleuchtung nicht insgesamt, sondern nur in den vorliegenden Unterlagen vergessen worden sei. Doch würden diese umgehend nachgereicht werden.

Eine zweite Nachfrage zum Straßenbau bezog sich auf die Fällung von einigen Bäumen. Die sei für den Straßenbau und die Verbreiterung der Fahrbahn leider unumgänglich, so der Hinweis von Manfred Telm. Doch werde es für jeden gefällten Baum Ersatz geben. Unklar sei allerdings, ob alle neuen Bäume entlang der Straße gesetzt werden können. "Wenn die Straßenbreite das nicht zulässt, erfolgen Ersatzpflanzungen an anderer Stelle auf Ausgleichsflächen", so Manfred Telm.