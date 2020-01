Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Mit dem Zampern und dem abendlichen Fastnachtstanz ist am vergangenen Sonnabend in Mixdorf die traditionelle Fastnacht gefeiert worden. Schon am frühen Morgen startete der Zamperzug. Die fröhlich und bunt verkleideten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zogen durch das gesamte Dorf von Haus zu Haus und baten um Spenden in Form von Eiern, Gurken, Speck und anderen Nahrungsmitteln, welche für die Kreschke benötigt wurden, sowie um Geldspenden. Als Dank gab es für die Spender Musik und ein Tänzchen.

Für die Verpflegung der Zamperer sorgten zwei Mixdorfer Familien. Die eine lud die bunte Truppe zum Frühstück ein, die andere zum Mittagessen mit Eintopf und anderem mehr. Der Fastnachtstanz am Abend fand zum ersten Mal im wiedereröffneten "Krug zum Schlaubetal" statt.

Fastnacht und zampern haben in Mixdorf eine 28-jährige Tradition, und zwar ganz ohne Verein, Club oder Funkengarde. Die "Mixdorfer Zampergesellschaft" ist ein lockerer Zusammenschluss engagierter Leute. Nächstes Jahr wird am 9. Januar gefeiert.