Matthias Henke

Gransee 20 Bücher in anderthalb Stunden – so viele Kinderbücher wollte die Literaturvermittlerin Tina Kemnitz am Mittwochabend in der Granseer Bibliothek vorstellen.

Genauso rasant wie humorvoll preschte sie durch das Programm – sehr zur Freude des zahlreich erschienenen Publikums. Freie Plätze musste man suchen. "Von ganz klein bis fünfte Klasse", umschrieb sie die Zielgruppe. Aber auch Erwachsene dürften ihren Spaß haben mit "Pfoten hoch" von Catharina Valcks, "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" von Hanni Hüttner und Gerhard Lahr oder "Tim und das Geheimnis der Knolle Murphy". Jugendliteratur war nicht darunter, doch dafür soll es eventuell noch einmal eine separate Veranstaltung geben.