Jürgen Rammelt

Linow Die Überraschung war gelungen. Als auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehreinheit Linow der langjährige Wehrleiter Burkhardt Stranz in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet wurde, überreichten ihm seine Kameraden einen Einsatzhelm, auf dem alle ihren Namen geschrieben hatten. Es war kein gewöhnlicher Helm, es war der ihres langjährigen Einheitsfürhers.

"Ich war regelrecht geplättet und den Tränen ziemlich nahe", gesteht der 58-Jährige. Damit er im Vorfeld nichts mitbekommt, wurde sein Helm gegen einen anderen ausgetauscht. Der Ersatzhelm wurde sogar mit seinem Namen versehen, so dass die Aktion nicht auffallen konnte. Jetzt trägt der Helm die Unterschriften aller Mitglieder der Linower Brandbekämpfer. Auch die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr und die Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung haben sich verewigt. Stranz, der noch alle Helme besitzt, die er während seiner aktiven Laufbahn getragen hat, ist überzeugt, dass er auch für das gute Stück einen Ehrenplatz finden wird.

Dass Burkhardt Stranz mit Leib und Seele Feuerwehrmann ist, das nimmt ihm jeder ab. "Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wenn mein Nachfolger meinen Rat und meine Unterstützung sucht, werde ich ihm zur Seite stehen und helfen", versprach er. Wer ihn als Einheitsführer beerben wird, steht allerdings noch nicht fest. Erst im März soll darüber entschieden werden. In der Regel befinden darüber die aktiven Mitglieder. Bis dahin fungiert sein bisheriger Stellvertreter Bodo Rieck als Einheitsführer. Rieck war es auch, der neben dem Rheinsberger Stadtbrandmeister Fred Kuball auf der Jahreshauptversammlung das Wort ergriff und anerkennende Worte für Stranz fand.

Im Dorfkrug angeworben

Mit der Versetzung des Einheitsführers in die Alters- und Ehrenabteilung endet ein Kapitel in der 110-jährigen Geschichte der Linower Feuerwehr. 42 Jahre lang war Burkhardt Stranz aktiver Feuerwehrmann. Als wenn es gestern gewesen wäre, erinnerte er sich noch an seinen Eintritt in die Wehr. "Es passierte in einer Bierlaune", berichtet Stranz, dessen zwei Töchter ebenfalls seit frühester Kindheit die blaue Uniform tragen. Es war 1977 bei der Wirtin des Dorfkruges. Gemeinsam mit Eberhard Schwabe, Thomas Gantikow, Klaus-Dieter Wagner und Uwe Müller war Stranz, damals 16, dort eingekehrt. Am Nachbartisch saß Harry Pape. ",Wer Bier saufen kann, der darf auch in der Feuerwehr mitmachen’, erklärte uns der damalige Wehrleiter. Und dann unterschrieben wir auf einem Bierdeckel, dass wir eintreten", erinnert sich Stranz. Seine Mutter, die damals Gemeindesekretärin war, staunte nicht schlecht, als sie am nächsten Tag den Bierdeckel vorgelegt bekam und den Auftrag erhielt, die Aufnahmeanträge für die Feuerwehr vorzubereiten. Unterschrieben haben alle fünf. Klaus-Dieter Wagner trat nach zwei Jahren wieder aus. Zwei der Unterzeichner sind inzwischen gestorben. Uwe Müller und Burkhard Stranz hingegen haben die Uniform bis heute nicht ausgezogen.

In der Folgezeit besuchte Stranz zahlreiche Lehrgänge in Neuruppin, Nauen und anderen Orten. Er qualifizierte sich zum Gruppen- und Zugführer, zum Maschinisten, Funker und Motorsägeführer. Zwölf Jahre lang war er neben Rudi Schneider stellvertretender Wehrleiter. Als dieser 1994 die Funktion abgab, rückte er an dessen Stelle. Dass Stranz zum jetzigen Zeitpunkt seinen Abschied vom aktiven Dienst erklärt hat, ist in erster Linie seiner Gesundheit geschuldet. "Wenn ich was mache, will ich das mit ganzer Kraft tun", erklärt er. "Vor allem als Führer einer Feuerwehreinheit, der vorneweg marschieren sollte. Außerdem bin ich nicht von der Welt und bleibe auch weiterhin der Wehr erhalten", verspricht er.

Was seine Verdienste in den 25 Jahren als Wehrleiter sowie Einheitsführer und Mitglied der Linower Wehr betrifft, ließe sich ein Buch schreiben. Zu seinen spektakulärsten Einsätzen gehörten Strohmieten- und Waldbrände, Unfälle jeglicher Art sowie Stall- und Wohnungsbrände, bei denen es galt, Tiere und Menschen zu retten. Aber auch daran, dass ein Feuerteufel in Linow unterwegs war, kann sich Stranz noch gut erinnern.

Vorführung im Nachthemd

Im Ort berühmt sind auch die von Stranz in Szene gesetzten Vorführungen mit einer historischen Handdruckspritze. Das einst in einem Schuppen gefundene Löschgerät aus dem Jahr 1802 wurde auf Initiative von Stranz wieder funktionstüchtig gemacht und durfte seitdem bei keinem Umzug bei Feuerwehrfesten fehlen. Bei zahlreichen Jubiläen von Wehren in der Region und natürlich in Linow selbst haben Stranz und dessen Mitstreiter gezeigt, wie ein Löscheinsatz mit dem Spritzengerät einst funktionierte. Dass die Kameraden dabei in Nachthemden agierten, sollte zeigen, dass sie nicht einmal Zeit hatten, zu nächtlicher Stunde eine Uniform anzuziehen.

Besonders stolz ist Burkhardt Stranz auf die Linower Jugendfeuerwehr. Es war sein Verdienst, dass sich 1993 eine solche gründete. Gegenwärtig gehören 18 Mädchen und Jungen der von Enrico Lemm betreuten Truppe an. Als vor einigen Jahren die Mitgliederzahl einzubrechen drohte, ist Stranz bei den Familien im Ort Klinkenputzen gegangen, um für die Jugendwehr zu werben.

Auch bei den anderen Einheiten der Stadt Rheinsberg und darüber hinaus sind die Kameraden aus Linow gern gesehene Gäste. Auch daran hat Stranz großen Anteil. Für ihn ist es Ehrensache, dass man sich gegenseitig achtet. Dem stimmen auch Fred Kuball, der Rheinsberger Stadtbrandmeister, und Bernd Wichura, der Feuerwehrchef der Kernstadt, zu. "Burkhardt Stranz ist ein verlässlicher Kamerad, der sich nicht scheut, Kritik zu üben. Dabei bleibt er immer sachlich", erklärt Kuball. "Man kann mit ihm streiten und hinterher ein gemütliches Bier trinken. Dann ist alles vergessen, und das Wohl der Kameraden steht im Mittelpunkt seines Handelns", ergänzt Wichura.