Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Rund um die Gemeinschaftsunterkunft in Seefichten rumort es. Nach dem sexuellen Übergriff eines 26-jährigen Flüchtlings auf eine Frau am 6. Januar hatte sich der Ehemann der Betroffenen an die Medien gewandt, um auf Konflikte in dem Stadtteil aufmerksam zu machen (MOZ berichtete). Auch andere Anwohner sprachen anschließend von Belästigungen insbesondere durch alkoholisierte Obdachlose, die in der Einrichtung wohnen.

Vorfälle bisher nicht bekannt

Der Internationale Bund (IB), der das Wohnheim betreibt, hatte bis zur Medienanfrage laut Sprecherin Anja Meyer keine Kenntnis von Belästigungen, Beleidigungen oder Sachbeschädigungen in der Nachbarschaft. Dass im Umfeld der Unterkunft Vorfälle zugenommen hätten, habe auch die Stadt nicht bestätigen können, erklärt sie. Der einzige dem IB bekannte Fall sei die zur Anzeige gebrachte sexuelle Belästigung. "Wichtig ist, Vorkommnisse immer zu melden, da nicht angezeigte Vorgänge nicht verfolgt, nicht ermittelt und nicht geklärt werden können", betont Anja Meyer. Bei Straftaten sei die Polizei, bei Ordnungswidrigkeiten die Stadt zuständig. Aber auch die Leiterin der Einrichtung, Antje Simnack, sei bei auftretenden Problemen mit Bewohnern außerhalb der Unterkunft immer ansprechbar.

Flüchtlinge und Wohnungslose werden seit 2013 gemeinsam in Seefichten untergebracht. Seit Oktober 2014 betreibt der IB die Gemeinschaftsunterkunft. In zwei der drei Häuser können bis zu 192 Flüchtlinge unterkommen. Belegt sind 77 Plätze (16. Januar). Viele der Asylsuchenden, die Frankfurt zugewiesen werden, ziehen nach drei Monaten in eine Wohnung. Allerdings gibt es auch Flüchtlinge, die deutlich länger in der Einrichtung bleiben, etwa aus gesundheitlichen Gründen. Das dritte Haus bietet Platz für 60 wohnungslose Menschen, 33 leben derzeit dort. Die Unterkunft bietet über das gesetzlich geforderte Nachtasyl hinaus Obdachlosen die Möglichkeit, zeitweise dort zu wohnen. Sozialpädagogen der Stadt arbeiten ebenso wie IB-Beschäftigte darauf hin, sie schnellstmöglich wieder für ein eigenständiges Leben fit zu machen. In der Praxis allerdings, so berichtet es der Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ullrich, gebe es auch Wohnungslose, "die wollen dort nicht mehr weg. Wir können sie nicht zwingen. Und die Alternative wäre wieder die Straße".

Frei von Konflikten sei das Zusammenleben von Wohnungslosen und Geflüchteten nicht, sagt Anja Meyer. Schließlich hätten viele der Bewohner schwierige Lebenssituationen hinter sich, "dazu zählen soziale, psychische und Suchtprobleme". Ein Wachschutz sorge rund um die Uhr für Sicherheit auf dem Gelände, auf dem Alkohol und Drogen verboten sind. Von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, seien außerdem Mitarbeiter des IB zur Alltagsbegleitung und Konfliktlösung vor Ort.

Es gebe durchaus auch Einsätze von Rettungswagen oder Polizei in der Einrichtung, bestätigt der IB. Klagen Bewohner beispielsweise über Schmerzen, werde der Notdienst verständigt, denn "unsere Mitarbeitenden sind keine Ärzte", so Meyer. Bei Schlägereien oder Sachbeschädigungen informiere das Personal zudem die Polizei, selbst wenn es sich um kleinere Vorfälle handelt. Eine "besondere Häufigkeit von medizinischen oder polizeilichen Einsätzen" könne der IB jedoch nicht bestätigen.

Verwaltung überrascht

Die Verwaltungsspitze zeigte sich überrascht von den Medienberichten. Der Übergriff vom 6. Januar sei der "einzige Fall in den vergangenen Monaten, der zur Anzeige gebracht wurde. Auch wir als Stadt haben keine Beschwerdelage", erklärte Oberbürgermeister René Wilke am Mittwoch beim Medienempfang. Selbst einen an ihn gerichteten, offenen Brief habe er bisher nicht gesehen. "Ich will die Angelegenheit nicht kleinreden. Wenn es ein Problem gibt, dann kümmern wir uns darum. Aber bitte reden Sie mit uns!" Auch Jens-Marcel Ullrich erklärte, erst aus den Medien von möglichen Konflikten in West erfahren zu haben. Er bot eine Einwohnerversammlung an. "Ich stelle mich gern den Fragen. Wenn das gewünscht ist, kommen Sie auf mich zu. Damit wir nicht weiter übereinander, sondern miteinander reden."