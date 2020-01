Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Landesplanung wird mit den betroffenen Kommunen rund um das künftige Tesla-Gelände ein zweistufiges Entwicklungskonzept erarbeiten.

Damit soll bis Ende 2021 ein Flächenmanagement für zusätzliche Wohnbauten und die soziale Infrastruktur vorgelegt werden. Das erklärte Infrastruktruminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag im zuständigen Landtagsausschuss. Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) schlug vor, verstärkt die Infrastruktur von Fürstenwalde zu nutzen, um Grünheide nicht weiter zu zersiedeln. Der verkehrspolitische Sprecher der Linken, Christian Görke, forderte, dass der RE1 nicht erst wie geplant ab 2022, sondern schon früher auf drei Fahrten je Stunde verdichtet, mit den entsprechenden Halten in Fangschleusen. Der Bahnhof wird jetzt nur einmal pro Stunde je Richtung angefahren.

Beermann informierte, dass in nächster Zeit die Elektrifizierung eines Anschlussgleises zum Gewerbegebiet Freienbrink notwendig wird und die Verschiebung des Bahnhofes Fangschleuse Richtung Werksgelände geprüft werden müssse. Außerdem gehe es um einen weiteren Autobahnanschluss, eine neue Bahnquerung und den vierstreifigen Ausbau der Landestraße 38, südlich des Gewerbegebietes und den Neubau einer Verbindungsstraße parallel zur Bahn. Konkrete Maßnahmen und Zeitschienen nannte der Minister nicht. Er forderte Vertrauen in die brandenburgischen Verwaltungen. Die seien in der Lage dieses große Projekt zu realisieren. Lars Günther (AfD) erklärte, dass angesichts von so vielen noch ungeklärten Fragen noch einmal nach einem neuen Standort für eine solche Fabrik gesucht werden sollte.