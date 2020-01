Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Nach den derzeitigen Erkenntnissen, teilt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß von der Direktion Ost auf MOZ-Anfrage mit, könnte eine Lichtquelle das Feuer verursacht haben, bei dem in der Nacht zum 2. Dezember Eberswaldes ältestes und größtes Gotteshaus erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden war. "Vermutlich hat ein Deckenfluter, der sich zu nah an einem Balken befand, einen Schwelbrand ausgelöst", gibt die Kriminalhauptkommissarin aus der Pressestelle die vorläufige Einschätzung der Brandursachenermittler des Landeskriminalamtes wieder.

Die evangelische Stadtkirchengemeinde sei über das Ermittlungsergebnis der Polizei bisher nicht in Kenntnis gesetzt worden, sagt Pfarrer Hanns-Peter Giering, dessen Hauptwirkungsstätte die Maria-Magdalenen-Kirche ist.

Lichtanlage steht vor Sanierung

"Bisher galt es nur als eine von mehreren Möglichkeiten, dass das Feuer auf diese Weise entfacht worden sein könnte", erklärt der Vertreter der Stadtkirchengemeinde, den leichte Zweifel plagen, was die vermutliche Ursache für den Brand betrifft. So habe sich der Stecker des Deckenfluters nicht in der Steckdose befunden, als er die Kirche wieder betreten konnte, um sich einen Überblick zu verschaffen. Natürlich könnte auch ein Brandschützer den Stecker während der Löscharbeiten gezogen haben, räumt Hanns-Peter Giering ein. Allerdings gebe dann immer noch der Umstand zu denken, dass die Lichtquelle nach den glaubhaften Angaben aller Beteiligter am Sonntag vor dem Brand weder beim Gottesdienst am Vormittag, noch beim Konzert am Nachmittag genutzt worden sei.

Bereits lange vor der Katastrophe habe die evangelische Stadtkirchengemeinde erkannt, dass die Beleuchtungssituation in der Maria-Magdalenen-Kirche dringend verbesserungswürdig sei, betont Hanns-Peter Giering. Ursprünglich sollte in diesem Jahr die komplette Lichtanlage im Gotteshaus erneuert werden. Die Kostenschätzung dafür belaufe sich auf etwa 255 000 Euro, von denen etwa 23 000 Euro gefördert werden. "Wir sind uns im Gemeindekirchenrat einig, dass wir diese Arbeiten jetzt erst recht vorantreiben müssen", sagt der Pfarrer. Auch wenn es nach dem Brand natürlich noch ganz andere Baustellen gebe.

Anfang dieser Woche ist im Leitungsgremium der Stadtkirchengemeinde der Beschluss gefallen, das in Hoppegarten, Märkisch-Oderland, ansässige Ingenieurbüro für Baustatik und Sanierungsplanung damit zu beauftragen, die bevorstehenden Arbeiten im Gotteshaus zu koordinieren und auch eine detaillierte Kostenschätzung zu erstellen. "Erste belastbare Aussagen erwarten wir im Februar. Wenn der weitere Werdegang dann mit der Versicherung abgestimmt und durch diese genehmigt ist, liegt uns endlich ein bestätigter Sanierungsfahrplan vor", erklärt Hanns-Peter Giering. Dann wisse die Kirchengemeinde exakter, wie lange die Arbeiten im Gotteshaus dauern könnten.

Ausweichkirche ohne Heizung

Eberswaldes evangelische Christen haben sich auf jeden Fall darauf eingestellt, noch für längere Zeit Ausweichorte zu nutzen. Doch unbegrenzt leidensfähig sind sie nicht. Weil in der Johanniskirche, in der seit dem vierten Advent die Gottesdienste abgehalten wurden, die Heizung nicht funktioniert, zieht die Stadtkirchengemeinde demnächst ein weiteres Mal um. Ab dem 26. Januar wird für die sonntäglichen Gottesdienste in den Grunmachsaal im Gemeindezentrum an der Kirchstraße 6 eingeladen. "In der Johanniskirche ist es im Winter einfach zu kalt. Das hat mehr und mehr Gläubige abgeschreckt", berichtet der Pfarrer. Der größere und damit besser geeignete Luthersaal unter der gleichen Adresse wird voraussichtlich noch bis Ostern als Ausweichquartier für den Hort der evangelischen Kita an der Pfeilstraße benötigt. In deren Altbau laufen gerade Sanierungsarbeiten, zudem entsteht auf dem Grundstück ein Anbau.

Spätestens im Frühsommer, wenn es draußen wärmer sei, wäre dann auch eine vorübergehende Rückkehr in die Johanniskirche wieder eine Option, kündigt Hanns-Peter Giering an.