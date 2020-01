Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Mit mehr als 22 500 Besuchern im letzten Jahr – ein vergleichbares Ergebnis wurde letztmalig 2014 erzielt – zeigt sich das Team der Burg zufrieden. Angekündigt wird gleichzeitig ein spannendes Programm für 2020. Mit neuem Logo, Erscheinungsbild und neuer Internetseite präsentiert sich die Burg Beeskow mit bewährten und neuen Angeboten. "Der Internetauftritt war nicht mehr zeitgemäß", sagt Julia Vogel vom Kultur- und Sportamt des Landkreises. Jetzt sei die Seite responsiv, das heißt, dass sie auf alle Endgeräte wie Smartphones oder Tablets reagiert.

Im Februar kommt eine von Besuchern lang ersehnte, gastronomische Einrichtung auf den Burghof. Das mit Mitteln des Landkreises und der Stadt umgebaute ehemalige Bildhaueratelier auf der Burg öffnet erstmals am Valentinstag seine Tore für Burgbesucher sowie Café- und Restaurantgäste der Cucina Verde, die sich in den letzten Jahren im Beeskower Umland einen Namen gemacht haben.

DDR, Händel und Zauberflöte

Im Januar und Februar wird zur öffentlichen Lesebühne geladen, bei der Interessierte aus "Don Quichote de la Mark" lesen oder aber ihre Lieblingsbriefe mitbringen und am Abend präsentieren können. "Alle in die Kunst" heißt es ab Mitte März im Ausstellungszentrum der Burg, wenn von Bürgerinnen und Bürgern kuratierte Kunst aus der DDR in zwei Ausstellungsdurchläufen bis in den September hinein gezeigt wird.

Ende April wird mit dem Hollefest und der Hexennacht die Sommersaison eingeläutet, die mit dem Ende Oktober stattfindenden Wollmarkt auf dem Burghof endet. Im Rahmen der zweiten Burgsommer-Auflage steht bei der Oper Oder-Spree neben den musikalischen wie szenischen Aufführungen des Internationalen Opernkurses das Händel-Oratorium "Der Triumph von Zeit und Wahrheit" auf dem Programm.

Das jährliche Open-Air-Festival zieht viele Besucher – etwa 3500 vor Ort und weitere 850 – der im Landkreis tourenden Opernproduktion der Zauberflöte für Kinder an. Mit dem im zurückliegenden Jahr erstmals aufgelegten Burgsommer konnte die Sommersaison im Burghof um zehn Theater- und Konzerterlebnisse sowie rund 1000 Besuchern auf die Monate Juni bis August ausgedehnt werden.

Kirchentag in Beeskow

Einen weiteren und besonderen Höhepunkt für Gäste verspricht der Kirchentag Oderland-Spree am 13. September zu werden, der ganztägig auf der Burg veranstaltet wird. Im Oktober setzt die bereits zum zweiten Mal stattfindende Kulturkonferenz Oder-Spree des auf der Burg angesiedelten Kultur- und Sportamtes des Landkreises Akzente in kulturpolitischer Hinsicht und lädt ehrenamtlich wie beruflich engagierte Kulturschaffende der Region zu Fachgesprächen ein.

Zum Ausklang des Jahres steht der Burg die Eröffnung des sich bereits seit mehreren Jahren im Aufbau befindlichen Museums Oder-Spree ins Haus, dessen Neukonzeption am 12. Februar anlässlich des historischen Gründungstages des Regionalmuseums im Jahre 1906 der interessierten Öffentlichkeit ausführlicher vorgestellt werden.

Informationen beim Besucherservice, Tel. 03366 352712 oder im Internet unter www.burg-beeskow.deCafé: ab 14. Februar an den Wochenenden: Freitag bis Sonntag 11-18 Uhr, ab 1. April: Mittwoch/Donnerstag 11-18 Uhr, Freitag bis Sonntag 11-22 Uhr.