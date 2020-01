Friedhelm Brennecke

Lehnitz (MOZ) Eine große Nachfrage gab es Donnerstag beim Tag der offenen Tür in der neuen Oberschule auf dem früheren Kasernengelände in Lehnitz. Oberhavels Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf beantwortete dort ebenso Fragen von Eltern und Schülern wie auch die Schulleiter Manuela Brüssow und Olaf Wildgrube. Mit drei siebten Klassen geht die neue Oberschule im Sommer an den Start.

"Ich würde immer zu den Größten gehören, wenn ich hier zur Schule gehen darf", sagt Tim. Der Sechstklässler informierte sich mit seiner Mutter Mareen Dutzmann beim Tag der offenen Tür über die Möglichkeiten, die die neue Oberschule in Lehnitz ab dem kommenden Schuljahr zu bieten hat. Toll findet es Mareen Dutzmann außerdem, dass an einer neuen Schule mit zunächst nur drei Klassen vieles mit den Schülern neu gestaltet werden könne. Doch ob Tim eine Chance haben wird, an der neuen Oberschule auf dem früheren Kasernengebäude angenommen zu werden, könnte daran scheitern, "dass wir aus Beetz kommen", sagt seine Mutter.

Denn zunächst würden bestimmt Mädchen und Jungen angenommen, die nicht so weit entfernt wohnen. Das Interesse war am Donnerstag jedenfalls riesig. "Wir haben den Eindruck, dass wir mehrere Hundert Interessierte durch die Räume führen durften", sagen Lisa, Lukas und Falco, die Zwölftklässler der Torhorst-Gesamschule. Deren Oberstufenschüler nutzen wegen des Um- und Erweiterungsbaus ihres Oranienburger Stammhauses seit drei Jahren die Filiale in Lehnitz. Sie schwärmen von dem modern ausgestatteten Standort im Grünen.

Doch mit dem Schuljahr 2020/2021 zieht dort die neue Oberschule ein. Rund zwei Millionen Euro hatte der Landkreis als Schulträger bereits in die Ausstattung der früheren Armee-Fahrschulräume gesteckt. Davon profitiert künftig die Oberschule. Turnhalle und Sportplatz liegen direkt vor der Tür. In einem weiteren Gebäude sollen in den nächsten Jahren noch eine Aula, eine Cafeteria und ein Lehrerzimmer entstehen und mit dem Schulhaus verbunden werden, sagt Landrat Ludger Weskamp.

Mit fünf bis sieben Lehrern wird die Oberschule an den Start gehen. Die Stelle der Schulleitung sei bereits ausgeschrieben, sagt Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf. "Die neue Oberschule wird für eine deutliche Entspannung sorgen", ist Olaf Wildgrube, Schulleiter der Sachsenhausener Oberschule, sicher. Er habe an seiner Schule oft bis zu 20 Interessierte abweisen müssen, weil die Kapazität erschöpft war.