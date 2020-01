Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nun geht die Arbeit richtig los: Hunderte Ideen für den künftigen Jugendtreff in der Innenstadt wurden am Mittwochabend gesammelt. "Fotoshootings, tanzen, spielen, Kaffee trinken, schlafen, zeichnen, lernen, Mittag essen, Billard spielen, Kuchen essen, Instrumente spielen, Freunde treffen, kostenloses W-Lan: Das sind nur einige der Wünsche und Erwartungen, die junge Leute aus Oranienburg an den Treffpunkt haben. "Um meine Eltern loszuwerden", stand noch auf einem anderen Wunschzettel. Viele Ideen wurden doppelt oder mehrfach genannt.

"Wir werden die Wünsche jetzt auswerten", sagte Jugendkoordinatorin Angela Mattner. Am 19. Februar soll das zweite Treffen stattfinden, um an der konkreten Umsetzung zu arbeiten. Einige Vorschläge für die Nutzung waren schon sehr konkret. Fotografin Christiane Podkowa kann sich gemeinsame Workshops vorstellen. Der Verein Kunstraum Oranienburg möchte sich engagieren. Schüler äußerten die Erwartung, dass es in den Räumen unterschiedliche Angebote und Vernetzungen mit Schulen, Vereinen und Musikschulen gibt. Sie wünschen sich Lernhilfen und Spielmöglichkeiten oder einen Kleidertauschmarkt. Und Jugendliche, die ihre Freizeit sonst meist draußen verbringen, hoffen schlicht auf ein "Dach über dem Kopf". Auffällig war zudem, dass sich viele junge Leute auf die Möglichkeit freuen, im Haus auf die Toilette gehen zu können. "Das ist ein Problem in Oranienburg", sagte ein Mädchen.

Mehr als 50 Besucher waren bei der ersten Zusammenkunft in die Räume im Eckhaus Bernauer Straße 61/Stralsunder Straße gekommen. Auch, um ihre Unterstützung zu untermauern, waren mehrere Stadtverordnete beim Vorbereitungstreffen dabei. An Tischen machten sich alle zu den Themen Vernetzung, Aktivitäten und Betrieb Gedanken. Die Wünsche und Ideen wurden auf Zettel geschrieben. Die Stadt hat einen Mietvertrag mit ihrer Wohnungsbaugesellschaft Woba für die 200 Quadratmeter Ladenfläche geschlossen. Zusammen mit der sozialpädagogischen Betreuung wird der Betrieb des Jugendtreffs etwa 100 000 Euro jährlich kosten. Wenn ein Träger gefunden wird, könne der Betrieb noch in diesem Jahr starten, sagte Angela Mattner. Das Jugendcafé soll ein niederschwelliges und konfessionsloses Angebot sein.

Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD) lobte Sozialdezernentin Stefanie Rose, die den Beschluss innerhalb eines Jahres umgesetzt hatte – offenbar keine einfache Aufgabe, allein schon wegen der Suche nach Räumen. Am Mittwoch zeigten sich viele Anwesende sehr erfreut, dass nun mitten in der Stadt ein Ort für junge Menschen entsteht. "Warum sollen Jugendliche immer an den Rand?", fragte Pierre Schwering, Sachgebietsleiter Gemeinwesen, Jugend und Sport.

Auch Jugendliche aus den Ortsteilen kamen ins neue Jugendcafé. Auch sie hatten sich einen Treffpunkt in der Innenstadt gewünscht. "Mit dem Bus fahren viele Jugendliche aus Germendorf nach Oranienburg", sagte Sozialarbeiterin Maraike Völker vom Verein Impuls. Das gelte auch für die anderen Ortsteile.