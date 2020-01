Bettina Winkler

Briesen (MOZ) Der Duft von Hackbällchen verfeinert mit dem nordafrikanischen "Zaubergewürz" Ras el Hanout zieht verführerisch durch das Briesener Vereins- und Gemeindehaus. Je nach Herstellung befinden sich etwa 25 verschiedene Gewürze in der Mischung, die süße, scharfe und bittere Aromen enthalten kann. Übliche Zutaten sind Muskatnüsse, getrocknete Rosenknospen, Zimtstangen, Macis, Anis, Gelbwurz, Veilchenwurzel, Chilischoten, Lavendelblüten, Weißer Pfeffer, getrocknete Ingwerwurzel, Gewürznelke, Pimentkörner, Kardamomkapseln und Galgantwurzel sowie Kreuzkümmel, Kümmel und Rosenpaprika. "Das ist mein Lieblingsgewürz", sagt Ernährungsberaterin Christine Lauersdorf aus Fürstenwalde, die am Mittwochabend die fünfte Auflage vom Kurs "Natürlich Kochen" leitet.

Männer sind Beiköche

Zehn Teilnehmer haben sich in der kleinen Küche, in dem nur ein Herd zur Verfügung steht, zusammengefunden. Der Tisch ist mit verschiedenen Zutaten, die Christine Lauersdorf für das Drei-Gänge-Menü besorgt hat, eingedeckt. Die Männer fungieren als Beiköche. Bedeutet: sie schälen, schnippeln und raspeln. "Bei uns zu Hause ist es umgekehrt. Da ist mein Mann Dirk der Chef am Herd und ich die Beiköchin", erzählt Ilona Gieseler. Die 59-Jährige aus Briesen rührt im großen Topf, in dem Berglinsen in Brühe köcheln. Christine Sonnenburg aus Berkenbrück wendet derweil die Hackbällchen, die in der Pfanne brutzeln. "Gemeinsam Kochen macht einfach Spaß. Ich nehme viele Tipps, Anregungen und neue Rezepte mit nach Hause", so die 56-Jährige.

Regina und Ralf Schönfelder aus Briesen kommen zu den monatlichen Kochkursen auch wegen der Geselligkeit und Kommunikation. Das Ehepaar drapiert schon mal die Vorspeise Shrimps mit Avocado auf der festlich gedeckten Tafel im Veranstaltungsraum. Für die schmückenden Akzente ist wie immer Sigrid Schulz zuständig. Die ehemalige Chefdekorateurin des Frankfurter Kaufhauses Horten stellt kleine Töpfe mit Frühblühern auf den Tisch.

"Natürlich Kochen" ist eine der vielen Initiativen der Briesener Kulturgemeinschaft, die sich vor drei Jahren gegründet hat, um das kulturelle Leben im Ort anzukurbeln. So haben die Mitstreiter zum Beispiel Frauentagsfeier, Osterbasteln, Kürbisfest und Heimlichkeitenwerkstatt sowie das Lese- und Quatschcafé organisiert. Besonders stolz sind die Akteure auf eine Förderung für den besonderen Kochkurs vom Land Brandenburg. "Wir haben eine Konzeption bei "Älterwerden im gewohnten Umfeld" eingereicht und haben 2200 Euro für Sachkosten erhalten", erläutert Sigrid Schulz. Dafür wurden Küchenutensilien wie Töpfe, Pfannen und Messer angeschafft sowie die Kursleiterin finanziert. Obwohl die Förderung ausgelaufen ist, wollen die Briesener in Eigeninitiative weitermachen. Marlen Ebelt wird demnächst den Kochkurs leiten. Die 65-Jährige ist zwar keine gelernte Fachkraft, ist aber als ehemalige Gaststättenbesitzerin und ambitionierte Hobbyköchin mit dem Metier vertraut.

Lieblingsrezept wird vorgestellt

"Ich backe und koche mit Leidenschaft und freue mich auf die Aufgabe", sagt Ebelt, die den Teilnehmern neben Tipps, Tricks, und gesunden Rezepten auch ein gewisses Küchenmanagement vermitteln möchte. Schonendes Garen, frische Zutaten und regionales Gemüse stehen dabei im Vordergrund. Geplant ist auch ein Abend mit Grillspezialitäten für den noch ein Kursleiter gesucht wird. Zudem könnte jeder Teilnehmer sein Lieblingsrezept vorstellen. Eine Idee wäre auch, eine Dozentin der Fürstenwalder Volkshochschule zum Thema "Schlemmen ohne Reue"einzuladen. "Wir sind voller Elan und haben noch viele Pläne", verspricht Renate Wilke. "Es wäre einfach schade, wenn das schöne Vereinshaus nicht von den Briesenern genutzt würde".

Der Kurs "Natürlich Kochen" findet monatlich jeden zweiten Mittwoch ab 16 Uhr statt. Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich unter Telefon 0176 64470751 anmelden.