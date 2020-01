Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ostprignitz-Ruppin will sich weiter als Gesundheitsregion etablieren und Neuruppin Gesundheitsstadt werden. Das soll natürlich Menschen in die Region locken, die fitter werden wollen. Um die Gesundheit der Ostprignitz-Ruppiner ist es allerdings auch nicht so gut bestellt. Mit 23 Fehltagen im Jahr 2018 aufgrund von Erkrankungen gehört laut dem jüngsten Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse der Landkreis zu den Negativ-Spitzenreitern in Brandenburg. Landesweit lag der Durchschnitt bei 19,6 Tagen. Zu den fittesten zählen die Potsdamer, die im Schnitt nur für 16,3 Tage den gelben Schein zu ihrem Arbeitgeber bringen mussten.

Messe an der Steinstraße

Dass sich diese Zahlen zum Guten ändern, dazu wollen die Macher der ersten Neuruppiner Gesundheitsmesse beitragen. Diese findet am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. Januar, im neuen Quartier 20 in der Steinstraße 20, im Obergeschoss von PV Zweck statt.

"Die Berufswelt hat sich total verändert", sagt Christopher Kutzer, der in der Fontanestadt ein Fitnessstudio und das Online-Portal "Kilos ade" betreibt. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter steige immer mehr, weil es weniger Nachwuchs in den Betrieben gibt. "Und durch die Digitalisierung ist heute jeder jederzeit erreichbar. Das alles ist nicht ungefährlich", so Kutzer.

Wie Arbeitgeber ihre Mitarbeiter – auch mit Hilfe von Online-Programmen sowie -Beratungen und Ernährungsplänen – unterstützen können, wird am Freitag erklärt. Dieser Messetag ist ausschließlich Arbeitgebern vorbehalten. Für Präventionsprogramme müssten die laut Kutzer auch gar nicht so viel bezahlen, weil sich gesetzliche Krankenkassen an den Kosten beteiligen würden. "Ein gutes Gesundheitsmanagement ist für alle Seiten eine Win-Win-Situation", so Christopher Kutzer, der die Unternehmer aus der Region etwas wachrütteln möchte. Bei der Messe, die auch von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Inkom unterstützt wird, stellt sich zudem das regionale Gesundheitsnetzwerk vor. Außerdem soll ein Vertreter vom "Zentrum für angewandte Gesundheitsförderung und Gesundheitswissenschaften" aus Berlin einen Vortrag zur Mitarbeitergesundheit halten. Der Personaltrainer Patrick Patzwald informiert weiterhin über Krankheitsbilder im Berufsalltag. Dieser Messetag ist laut Kutzer bereits bis auf wenige Plätze ausgebucht.

Am Sonnabend steht die Messe dann jedem offen. Dann werden sich auch verschiedene Anbieter aus der Region vorstellen. Mit dabei sind neben den Krankenkassen auch ein Fitnessstudio, Anbieter von Yoga-Kursen, Waldbaden, Bewegungstherapien und vieles andere mehr. Tipps zur Hautpflege und Stressbewältigung wird es ebenso geben wie eine Anleitung dazu, wie jeder selbst ein Massageöl herstellen kann.

Darüber hinaus können sich Besucher an einem Workout beteiligen. Bekanntester Messegast wird Alexandra Gregus sein. Sie hat 2017 die TV-Abnehm-Show "The Biggest Loser" gewonnen, indem sie von 103 Kilogramm auf 50 Kilogramm abspeckte. Wie sie das gemacht und wie das ihr Leben verändert hat, wird sie ab 10 Uhr den Besuchern erklären. Kristina Hannaleck vom Laden "Herr Fontane" stellt zudem gesunde Produkte wie Tee- oder Kräutermischungen und Säfte aus regionaler Produktion vor.

Die Neuruppiner Gesundheitsmesse soll laut Christopher Kutzer nicht die letzte sein. Die nächste Veranstaltung wird voraussichtlich Ende des Jahres stattfinden. Als Gast ist bereits die ehemalige Leichtathletin und Olympiasiegerin Heike Drechsler angefragt.