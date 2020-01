Annette Herold

Grünheide (MOZ) Gegen 16.45 Uhr tritt Christine de Bailley vor die Tür ihres Netzwerkladens am Grünheider Marktplatz. Bürger, die sich im Bürgerinformationsbüro über die Ansiedlungspläne von Tesla informieren wollen, sind da noch nicht da. Dafür reichlich Journalisten, die den Eingang des Ladengeschäftes belagern. Christine de Bailley bittet um Rücksicht auf die, an die sich das neue Angebot richtet: Bis zum 4. Februar ist das Büro noch insgesamt fünfmal dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr für Bürger und deren Anfragen geöffnet.

Sorge um die Seen

Hans Jürgen Müller aus Kagel gehört zu den ersten, die sich informieren wollten. Konkrete Fragen habe er noch nicht, sagt er, er sei aber neugierig, was sich in dem Büro zu Teslas Plänen in Erfahrung bringen lasse. Er könne sich nur nicht vorstellen, dass die Straße durch seinen Ort dann noch mehr befahren werden als ohnehin schon. Um den Wasserstand in den Seen mache er sich auch Sorgen. "Mir fehlen einfach Informationen", sagt der Kageler.

Für Fragen aller Art haben die Berater eine Plastikbox mitgebracht, in der auf eigens erarbeiteten Formularen Fragen der Besucher notiert werden. Um die Entwicklung der Mieten geht es, um die Verkehrsbelastung oder um die Stromversorgung des Werkes.

Gerüchte im Umlauf

René Scheel aus Fangschleuse ist Gase-Techniker, baut gerade an einer neuen Fabrik in Dresden mit und geht eigentlich davon aus, dass Tesla sich an alle Vorschriften hält. Statt auf Gerüchte über Tesla haben ihn und seine Frau, gut 600 Meter Luftlinie von dort zu Hause, wo Tesla bauen will, aber hellhörig gemacht. Einen Abriss über die Umweltauswirkungen hält er schon in der Hand, um statt Gerede Fakten zu kennen, will aber noch mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Nach einem solchen Gespräch verlässt da gerade ein Paar um die 60 das Büro. "Wenn Du mich fragst", sagt die Frau zu ihrem Begleiter, "weiß hier keiner richtig Bescheid und kann Dir eine Antwort geben. Das ist das Traurige an der Sache."