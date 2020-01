Stephan Dreyse

Buckow Sie sind Ur-Buckower und haben vielfach ihre Spuren im Ortsbild hinterlassen: Brunhild und Ernst Seeboldt feierten Eiserne Hochzeit. Ein spezielles Geheimnis haben sie nicht für eine glückliche Beziehung, aber viele Kleinigkeiten, die den Unterschied machen.

Schneiderin und Verkäufer

Vor 65 Jahren lag noch Schnee am 15. Januar und war es bitterlich kalt, erinnert sich Brunhild Seeboldt genau und zeigt Schwarz-Weiß-Aufnahmen von der Hochzeit mit ihrem Ernst. Kennen gelernt hatten sie sich schon in der Berufsschule: Sie machte die Ausbildung zur Schneiderin, er zum Verkäufer. Vor allem bei den Tanzveranstaltungen, von denen es früher viel mehr gab, wie Brunhild ergänzt, waren die beiden "oft die Ersten und die Letzten auf dem Parkett".

An die gemeinsame Zeit im damaligen Deutschen Haus erinnert Ernst sich noch gut. Damals kamen sich die beiden näher und heirateten schließlich mit 20. Der beinamputierte Pfarrer Alfred Luckau kam damals extra "aus dem Westen", um die Trauung vorzunehmen, erinnert sich Brunhild.

Ein spezielles Rezept haben sie nicht, jedoch viele Kleinigkeiten, die helfen, so lange glücklich ein gemeinsames Leben zu führen: Gegenseitiges Vertrauen, aufei­nander eingehen, sich einig sein und vor allem eine Familie, die immer zusammenhält und sich untereinander hilft. Gutes Essen, kein Alkohol und keine Zigaretten, ergänzt Ernst mit einem Schmunzeln. Drei eigene Kinder, vier Enkel und vier Urenkel, von denen der Älteste bereits zehn Jahre ist – da wird es auch mit 85 Jahren kaum langweilig für die eisernen Jubilare.

Gründung des Heimatvereins, aktiv in Vereinen, im Chor, Eröffnung der 700-Jahr-Feier, Kirchenarbeit, Flötengruppe, Arbeit zur Geschichte Buckows – oft aus eigener Erfahrung –, vieles haben Seeboldts schon gemacht und sind noch immer sehr aktiv. Ernst Seeboldt ist handwerklich sehr begabt, was den Umbauten am Haus zugute kam. Von Brunhilds Backkünsten schwärmt indes Ruth Günzel. Regelmäßig gebe es etwa sechs unterschiedliche Gebäcke zu Feiern. Beide sind schon seit 75 Jahren befreundet.

Schon Brunhild Seeboldts Großvater kam als Klempner-Meister aus Zinndorf nach Buckow, da es damals keinen Klempner im Ort gab. "In der alten Klempnerei von Herbert Thiede sind heute Küche und Flur", ergänzt sie. Ihr Vater Carl Thiede hat nach dem Krieg die zerstörte Haube des Kirchturms erneuert. Über die Jahre wurde viel ausgebaut – alles in Eigenarbeit – und verändert. Dass Tochter Melitta Schubert mit ihrer häuslichen Pflege ansässig ist, kommt auch ihren Eltern und vor allem Ernst Seeboldt zugute, der seit zehn Jahren an Parkinson erkrankt ist. "Doch das schaffen wir auch", sind sich die beiden Bu­ckower einig. Brunhild indes befasst sich weiterhin viel mit Handarbeiten und ist im Garten zugange, was bei ihrer Arthritis sehr helfe. Bekannt ist sie für ihre Stoffblumen, die mehr als einmal für echt gehalten wurden, bis Besucher sie schließlich anfassen.

Ihr Bruder Günter Thiede war als singender Polizist aus Berlin auch in der hiesigen Region bekannt, und nicht nur Tochter Scarlett O‘ führt die musikalische Ader der Familie fort.

Die Kamera immer dabei

Spätestens seitdem ihr Ernst zuletzt als Reiseleiter für die Volkssolidarität aktiv war, hat Brunhild immer eine Kamera parat, um alles im Bild zu dokumentieren. Regelmäßig gibt es auch Fotobücher und andere Geschenke. Natürlich hat sie auch zur Eisernen Hochzeit einen ganzen Korb Bilder dabei und besteht auf einem Gruppenfoto, das zur Diamantenen Hochzeit vergessen wurde.

Karten für die Eiserne Hochzeit zu bekommen, sei ziemlich schwierig, wie Neffe Thomas Thiede sagt. Er hat kurzerhand ein Buch als Geschenk überreicht. Die Feier musste unbedingt im Bergschlösschen stattfinden, berichtet Melitta Schubert und ergänzt, dass es ursprünglich ans Strandbad gehen sollte. Gefeiert wurde mit rund 26 Verwandten. Pastorin Anika Grünwald hielt eine kleine Andacht und erteilte dem Paar ihren Segen, bevor die Familie gesanglich und gereimt gratulierte und die vergangenen Jahre Revue passieren ließ.