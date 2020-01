Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Altlandsberg. Ganz abschreiben wollen die Handballer des MTV Altlandsberg die Saison noch nicht. Obwohl es mit dem Gewinn des Landespokals nicht geklappt hat und sie nun auch den dritten Platz in der Tabelle der Oberliga Ostsee-Spree abgeben mussten, gilt es, am Sonnabend in eigener Halle noch einmal volle Pulle zu spielen. Zu Gast ist ab 19 Uhr der VfV Spandau.

"Wir erwarten gerade vor eigenem Publikum eine deutliche Leistungssteigerung der Mannschaft", sagt auch MTV-Abteilungsleiter André Willim.