Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Auch wenn immer mehr Mannschaften in die Vorbereitung der Freiluftsaison gehen, bleiben auch Hallenturniere an der Tagesordnung.

Die Turniere um die arxes-tolina-Cups gehen im Sportzentrum Westend in die zweite Runde. Nachdem die Männer Anfang des Jahres schon den Besten ermittelt haben, folgen nun weitere Altersklassen. Beim Turnier der Ü 35 gehen am Sonnabend um 14 Uhr sechs Mannschaften an den Start. Neben zwei Mannschaften des Gastgebers Preussen Eberswalde sind Teams vom SV Mühlenbeck, TSG Einheit Bernau, TuS Sachsenhausen und FSV Fortuna Britz am Start. Bereits vorher, Beginn 10 Uhr, gehen die F-Junioren auf Torejagd. Mit von der Partie sind BSV Rot-Weiß Schönow, FSV Lok Eberswalde, SG Einheit Zepernick, SV 90 Biesenthal sowie zwei Mannschaften von Preussen Eberswalde.

Minis kicken Sonntag

Sonntag geht es 10 Uhr mit dem Mini-Cup weiter. Dabei sind die Kicker des Jahrgangs 2013 gefordert. Zwei Preussen-Teams sind dabei, wie auch SG Schwanebeck, Grün-Weiß Ahrensfelde und die SG Einheit Zepernick. Am Sonntag findet zum Abschluss des Wochenendes das U-13-Turnier statt. Los geht es um 13 Uhr. Neben der U 12 und U 13 des Gastgebers sind der BFC Dynamo 1. FC Frankfurt, SV Zehdenick, FC Strausberg,

FC Schwedt und der BSV Rot-Weiß Schönow im Teilnehmerfeld vertreten.

Auch der Oderberger Hallenwinter steht an. Die beiden Männerteams der SG Oderberg/Lunow haben sich am Sonnabend ab 16 Uhr die SC Althüttendorf, OSV Eberswalde, Grün-Weiss Niederfinow, Heinersdorfer SV und die eigenen B-Junioren in die Oderberger Sporthalle eingeladen. Im Vorfeld ab 10 Uhr sind die E-Junioren von Lok Eberswalde, Blau-Weiß Wriezen, FC Schwedt, Eberswalder SC, SG Kerkow/Pinnow, SG Bruchmühle und zwei Gastgeberteams aktiv.